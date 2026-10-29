Bosnia, precipita un elicottero militare italiano: “Diversi molti e feriti”

Un elicottero militare italiano è precipitato in Bosnia: era impegnato nell’operazione Eufor Althea.

Un elicottero italiano impegnato nell’operazione Eufor Althea è precipitato in Bosnia. A renderlo noto è un comunicato del ministero della Difesa, che spiega che l’elicottero, un CH 47, era impegnato nell’ambito dell’operazione interforze europea in Bosnia-Erzegovina e le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. I soccorsi sono subito intervenuti sul posto. Il ministero della Difesa, per il momento, spiega di non poter rilasciare ulteriori dichiarazioni in attesa di informazioni più precise, in particolare sulle condizioni di salute del personale.

Secondo quanto scrive l’Ansa, l’incidente sarebbe avvenuto durante un’operazione di routine nella città di Gorica, nella zona di Brcko, al confine con la Serbia. Informazioni non ufficiali parlano dell’ipotesi di tre vittime, ma al momento non ci sono conferme e non si sa nulla sull’identità delle persone coinvolte, considerando che si parla anche di dodici feriti curati in un ospedale locale. Un comunicato ufficiale della missione europea conferma che ci sono “diversi” morti tra i membri del personale mentre “altri sono rimasti gravemente feriti”.