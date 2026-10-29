Midterm, Obama attacca Trump: “Due anni di caos, ora basta”

Milano, 29 ott. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama incontra gli elettori ad Atlanta, in Georgia, insieme al senatore Jon Ossoff e alla candidata a governatrice Keisha Lance Bottoms, in vista delle elezioni di metà mandato. Obama critica il presidente Donald Trump, accusandolo di dedicarsi a “lavoretti manuali” nello Studio Ovale: secondo quanto riportato nel libro “Regime Change”, Trump avrebbe incollato personalmente degli ornamenti dorati sulla mensola del camino.”È la verità, è un fatto – ha dichiarato Obama – Non me lo sto inventando. Lui, il presidente degli Stati Uniti, passa il tempo a incollare medaglioni dorati sulla mensola del camino nello Studio Ovale. Non sto scherzando: si dedica letteralmente a dei ‘lavoretti manuali’ proprio mentre noi stiamo combattendo una guerra e cercando di capire come tenere sotto controllo i prezzi”.