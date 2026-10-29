Christine Lagarde lascerà la presidenza della Bce il 7 febbraio 2027, prima della scadenza del mandato. Ecco cosa succederà e come sarà scelto il successore.

Un fulmine a ciel sereno: Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), ha annunciato che lascerà l’incarico. A renderlo noto è stato il presidente del Consiglio europeo, António Costa, che ha dichiarato: “Sono stato informato da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, della sua intenzione di dimettersi dal suo ruolo il 7 febbraio 2027. Riconosco rispettosamente la sua decisione”.

Il passo indietro della presidente della Bce arriverà circa nove mesi prima della scadenza naturale del suo mandato, prevista per ottobre 2027. La stessa Banca centrale europea ha confermato la notizia con un comunicato, precisando che Lagarde ha informato della propria decisione il Consiglio direttivo e il presidente del Consiglio europeo.

Come da prassi, il successore sarà nominato dal Consiglio europeo, seguendo la procedura prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il ringraziamento dell’Ue a Lagarde

“Nel corso del suo mandato, ha guidato la Banca centrale europea con un forte senso del dovere e della responsabilità. L’Europa ha tratto grande beneficio dalla sua leadership in tempi di incertezza e dal suo incrollabile impegno nei confronti del progetto europeo. Nonostante una pandemia globale, una guerra in Europa, crisi energetiche e shock inflazionistici, ha assicurato una guida salda e determinata, contribuendo a salvaguardare la stabilità e la resilienza dell’area dell’euro”. È quanto ha scritto il presidente del Consiglio europeo, António Costa.

Parole di apprezzamento per il lavoro svolto da Lagarde sono arrivate anche da Kyriakos Pierrakakis, presidente dell’Eurogruppo: “Desidero ringraziare Christine Lagarde per il suo mandato alla guida della Banca centrale europea. A nome dell’Eurogruppo, esprimo la mia sincera gratitudine a Christine Lagarde per il suo eccezionale contributo alla stabilità dell’area dell’euro e per la leadership dimostrata in questo difficile periodo economico”.

“La nostra moneta comune costituisce il fondamento dell’area dell’euro e ne garantisce la stabilità economica. L’euro rappresenta una pietra miliare nel processo di integrazione europea e uno dei suoi elementi più tangibili e preziosi. Il mandato di Christine Lagarde alla guida della Bce non ha fatto altro che rafforzare la fiducia nella moneta unica europea. L’Eurogruppo agirà tempestivamente per preparare la raccomandazione del Consiglio dell’Ue al Consiglio europeo in merito alla nomina”, ha concluso Pierrakakis.

Le dichiarazioni di Lagarde

“Ho appena informato i miei colleghi governatori e lo staff della Banca centrale europea che rassegnerò le mie dimissioni con effetto dal 7 febbraio, al termine della riunione del Consiglio direttivo”. Lo afferma, in un video messaggio sui social, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.

“È stato un grande orgoglio e un grande privilegio guidare questa istituzione e voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, supportato e portato avanti la missione che abbiamo in Europa: essere forti, solidi e assicurare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Penso di lasciare un’istituzione con l’idea del buon lavoro fatto e di una banca centrale europea adatta al futuro”, conclude l’attuale vertice della Bce.

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Articolo agiornato alle 11:56