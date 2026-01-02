Quanto guadagna davvero Christine Lagarde

Christine Lagarde ha uno stipendio quattro volte più alto di quello del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell. A svelarlo è il Financial Times, secondo cui la presidente della Bce in realtà ha uno stipendio superiore di oltre il 50% rispetto a quello reso finora pubblico.

Lagarde avrebbe infatti guadagnato circa 726mila euro nel 2024, esattamente il 56% in più rispetto allo stipendio base di 466mila euro dichiarato dalla Bce nella relazione annuale. E, sottolinea il quotidiano britannico, parliamo di una cifra quasi quattro volte superiore rispetto a quella percepita da Powell, stabilita dalla legge federale statunitense e attualmente di 203mila dollari, ovvero circa 172mila euro.

Lo stipendio di Lagarde svelato dal Financial Times: quanto guadagna davvero la presidente della Bce

Lo stipendio completo di Lagarde, sottolinea il Financial Times, resta modesto rispetto a quelli degli amministratori delegati delle grandi aziende europee, ma l’analisi evidenzia un altro aspetto, ovvero quanto sia “ancora limitata la trasparenza retributiva” della Bce. La Banca centrale europea, infatti, non è soggetta alle stesse regole delle società quotate, molto più rigide essendo obbligate a fornire un quadro “completo e affidabile” della enumerazione di tutti gli amministratori.

Entrando nel dettaglio, Lagarde oltre allo stipendio base percepisce 135mila euro in benefit per l’alloggio e altre spese. Inoltre, guadagna circa 125mila euro per la sua posizione come uno dei 18 membri del consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali. Diversamente da Powell, che non è retribuito per il suo ruolo nel consiglio della Bri, in quanto la legge Usa vieta ai funzionari di percepire uno stipendio da entità non statunitensi.

E già il solo salario base di Lagarde è il più elevato tra i funzionari dell’Ue. Giusto per fare un confronto, lo stipendio base annuo della presidente della Bce è il 21% più alto di quello della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.