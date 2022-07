“Sta come un grillo, si candiderà certamente al Senato”. È quanto ha annunciato oggi il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando delle scelte che farà Silvio Berlusconi in vista delle prossime elezioni politiche.

“Berlusconi – ha aggiunto ancora Tajani – è in formissima, sta come un grillo. E si candida certamente al Senato. Lui in genere si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale”.

Ieri, nel corso di diverse interviste, era stato lo stesso Berlusconi ad annunciare il suo “ritorno in campo”. Il Cavaliere oggi ha incontrato Giorgia Meloni e convenuto di lavorare all’organizzazione di un vertice di coalizione con Matteo Salvini da tenersi “primi giorni della prossima settimana”. Berlusconi dovrebbe, infatti, lasciare la Capitale nel weekend per raggiungere probabilmente la Sardegna e tornare a Roma la prossima settimana.

Silvio Berlusconi, saldamente alla guida di Forza Italia, ha in mente un programma “avveniristico”. “C’è l’aumento delle pensioni – ha detto il Cavaliere al Tg5 -, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa”.

“Nel nostro programma – ha annunciato ancora l’ex premier e presidente di Forza Italia confermando la scelta di tornare in campo – c’è l’impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale”.

