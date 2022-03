Simona Ventura oggi: compagno, problemi economici, figli e patrimonio

Chi è Simona Ventura, la conduttrice di Ultima Fermata, il nuovo show trasmesso in prima serata su Canale 5 da mercoledì 23 marzo.

Simona Ventura oggi: biografia e carriera

Simona Ventura è nata il 1° aprile 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna, e ha 57 anni. La conduttrice ha debuttato nel mondo dello spettacolo italiano intorno ai 20 anni, vincendo Miss Muretto e partecipando a Miss Italia e a Miss Universo nel 1988. Nello stesso anno, ha cominciato a lavorare con Giancarlo Magalli in televisione nel programmaDomani Sposi. Successivamente, è diventata inviata sportiva per TMC e conduttrice di La domenica sportiva su Rai 1. Nel 2001, le è stata affidata la conduzione di Quelli che… il calcio.

Inoltre, la donna ha condotto anche altri programmi particolarmente famosi del piccolo schermo come Le Iene, Festival Bar, Mai Dire Goal, Festival di Sanremo 2004, Matricole, X Factor e L’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, che all’epoca veniva trasmesso sulle reti Rai, Simona Ventura è stata anche autrice della prima edizione. Nel 2021, ha condotto Game of Games su Rai 2 e Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego.

A partire dal 23 marzo 2022, conduce Ultima Fermata, il nuovo show in onda in prima serata su Canale 5.

Compagno, problemi economici, figli e patrimonio

In relazione alla sua vita privata, Simona Ventura è stata sposata con Stefano Bettarini e ha avuto due figli: Niccolò e Giacomo. Nel 2014, tuttavia, ha adottato una bambina di nome Caterina. A questo proposito ha spiegato: “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido”.

A proposito del matrimonio con Stefano Bettarini, la conduttrice ha sposato l’ex calciatore il 30 marzo 1998 ma le nozze si sono concluse a seguito dei ripetuti tradimenti dell’uomo.

Dopo la fine della relazione con Bettarini, ha avuto una storia con Gerò Carraro. Attualmente, è legata a Giovanni Terzi.

Non è noto quale sia il patrimonio della Ventura ma è certo che sia una delle principali conduttrici italiane. All’epoca di The Voice, fece scalpore il rumor di Dagospia secondo il quale la donna era stata pagata circa un milione di euro. Compenso non tanto distante da quelli ricevuti per L’Isola dei Famosi nel 2016, pari a circa 500 mila euro.