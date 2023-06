Sondaggi elettorali, sale ancora Fratelli d’Italia: finito l’effetto Berlusconi, Forza Italia in discesa

Gli ultimi sondaggi elettorali evidenziano una crescita per Fratelli d'Italia e Pd. Finito l'effetto Berlusconi, Forza Italia in calo.

L’effetto Berlusconi è già finito e Forza Italia non cresce più nei sondaggi elettorali. La morte dell’ex presidente del Consiglio ha portato qualche consenso al partito che ha fondato, ma a distanza di oltre una settimana dalla sua scomparsa questo effetto sembra essersi esaurito. Crescono, invece, Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

L’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 testimonia una situazione stabile per quasi tutti i partiti, senza grandi scossoni. In calo troviamo il Movimento 5 Stelle, mentre cresce la Lega. Vediamo cosa dice l’ultima rilevazione pubblicata, come di consueto, lunedì.

Sondaggi elettorali, crescono Fdi e Pd

In testa resta saldamente Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni torna a guadagnare consensi (+0,2%) e si attesta al 28,9%. Cresce anche il Pd di Elly Schlein, che guadagna lo 0,3% e raggiunge il 20,5%. In discesa troviamo invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: con lo 0,4% in meno in una settimana si ferma al 16%,

Finito l’effetto Berlusconi nei sondaggi: Forza Italia in calo

Più indietro troviamo, in salita, la Lega, che passa dall’8,8% al 9,1%, guadagnando lo 0,3% in sette giorni. In leggera perdita c’è Forza Italia, che cede lo 0,1% e non va oltre il 7,2%: la risalita nei sondaggi vista con la scomparsa di Berlusconi sembra essersi arrestata. Azione segue, staccata, al 3,7%, con Verdi e Sinistra al 3,2%, Italia Viva al 2,9% e +Europa al 2,5%. Infine a chiudere troviamo Per l’Italia con Paragone (al 2,2%) e Unione Popolare (1,5%).