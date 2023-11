Sondaggi elettorali, Schlein non convince più: record negativo per il Pd da quando è segretaria

I sondaggi non sorridono più a Elly Schlein, che tocca il record negativo per il Pd da quando è diventata segretaria.

La luna di miele tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e i suoi elettori sembra finita. I dem perdono terreno negli ultimi sondaggi e toccano il record negativo da quando la leader ha vinto le ultime primarie. A testimoniarlo è la Supermedia Agi/YouTrend, che elabora un calcolo ponderato delle diverse rilevazioni nazionali.

Sondaggi, record negativo per il Pd di Schlein

Il Pd perde un altro decimo di punto rispetto alla rilevazione di due settimane fa e si ferma al 19,3%, come detto il dato più basso da marzo, quando la segretaria si è insediata al Nazareno. Nel centrosinistra chi guadagna punti è invece il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,4% e raggiunge il 16,5%.

Nell’area di opposizione fa registrare una leggera crescita anche Azione, ora al 4% (con un aumento del 0,1%), così come Italia Viva al 3,1%. Meglio fa +Europa, che cresce dello 0,2% e si attesta al 2,6%. Stabile invece l’alleanza Verdi-Sinistra che raggiunge il 3,4% dei consensi.

Scende Fdi, risale Forza Italia

Passando, invece, al centrodestra, la situazione sembra decisamente migliore. Fratelli d’Italia perde lo 0,1%, ma resta saldamente in testa e con un netto vantaggio (quasi dieci punti) sul Pd: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 28,7%. In leggera crescita, invece, la Lega al 9,1%. Meglio di tutti fa Forza Italia che guadagna mezzo punto percentuale e si attesta al 7,8%, avvicinandosi proprio al Carroccio.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra continua a guadagnare: con lo 0,3% in più si attesta al 46,5%. Molto più indietro il centrosinistra, che pur raccogliendo lo 0,2% in più non va oltre il 25,4%. Come detto, il Movimento 5 Stelle è invece al 16,5%.