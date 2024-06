Sondaggi Francia, chi vincerà le elezioni legislative tra Le Pen, Macron e la sinistra

Il Rassemblement National di Marine Le Pen è ancora in testa nei sondaggi per le elezioni in Francia, ma la partita è aperta. Sia per il Nuovo Fronte Popolare, che tiene insieme le forze della sinistra francese, che per Renaissance: il partito del presidente Emmanuel Macron è infatti in recupero. L’ultima rilevazione è quella pubblicata dal quotidiano conservatore Le Figaro.

Il Rassemblement National è al 34%, seguito dal Fronte Popolare al 29% e dal partito di Macron e del primo ministro Gabriel Attal al 22%. Il partito di governo ha però guadagnato quattro punti percentuali rispetto al sondaggio pubblicato lo scorso lunedì.

Sondaggi elezioni in Francia

Nel sondaggio si evidenzia un alto interesse dei francesi per le elezioni legislative che si terranno il 30 giugno, con il secondo turno previsto per il 7 luglio. Il voto è stato indetto da Macron dopo la disfatta alle elezioni europee con il successo del partito di Le Pen e di Jordan Bardella. L’affluenza per il prossimo voto è stimata al 64%, cinque punti in più rispetto a quanto successo alle legislative del 2022.

Alle europee Le Pen e Bardella hanno raccolto il 32% di voti, ovvero più del doppio rispetto al 14,9% dei macroniani. Al voto del 30 giugno le sinistre, comprendenti socialisti e verdi, si uniranno nel Nuovo Fronte Popolare proprio per tentare di contrastare l’avanzata del Rassemblement. Mentre i repubblicani si sono spaccati sul sostegno a Le Pen, chi sembra pian piano ritrovare consensi è il partito di Macron, che resta però nettamente indietro rispetto ai suoi avversari. Ma la sfida su due turni può cambiare le carte in tavola.