Sondaggi politici, Atreju non spinge Meloni: Fratelli d’Italia in calo, si riavvicina il Pd

Atreju non è bastato a dare una spinta a Fratelli d’Italia. Anzi, il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fa segnare un calo nei sondaggi che porta il Pd (in crescita) leggermente più vicino. Le distanze restano siderali, con quasi nove punti di distacco, ma nelle ultime settimane il trend sembra essere un po’ cambiato.

La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia invece una settimana positiva per le altre forze di maggioranza, con la Lega e Forza Italia in crescita. Bene anche Verdi-Sinistra, mentre nel campo largo perde consensi il Movimento 5 Stelle, che viene però da settimane di crescita.

Sondaggi elettorali, si riduce la distanza tra Fdi e Pd

Come detto, quindi, Fratelli d’Italia ha perso due decimi di punto nell’ultima settimana, fermandosi al 31%. Comunque ben al di sopra della soglia psicologica del 30%. Il Pd, invece, cresce dello 0,3% negli ultimi sette giorni e si attesta al 22,3%. I 5 Stelle perdono lo 0,2% e tornano al di sotto del 13%, esattamente al 12,8%.

Bene, come detto, le altre forze di maggioranza e opposizione al di sopra del 4%. Innanzitutto la Lega, che guadagna lo 0,3% e si attesta all’8,4%. Restando così davanti a Forza Italia, nonostante gli azzurri abbiano guadagnato lo 0,2%, raggiungendo l’8,1%. In crescita dello 0,1% Verdi e Sinistra, attualmente al 6,8%.

Andando un po’ più giù, i dati sono invece meno positivi per le forze centriste. A partire da Azione, il cui atteggiamento avverso al campo largo non sembra pagare: il partito di Carlo Calenda perde un altro 0,2% e si ferma al 3%. Non va molto meglio a Italia Viva, in calo dello 0,1% al 2,3%. Stabile +Europa all’1,4% mentre perde qualcosa (-0,1%) anche Noi Moderati all’1,1%.