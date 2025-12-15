Sondaggi politici, tonfo di Fratelli d’Italia mentre corrono i 5 Stelle

Fratelli d’Italia torna sotto il 30%, perdendo quasi un punto percentuale. All’opposto, a guadagnare una percentuale molto simile di consensi è il Movimento 5 Stelle, che ora torna vicino al 13%. Sono questi i dati che emergono dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla Supermedia Youtrend per Agi.

La variazione rispetto a due settimane fa è invece minima per il Pd, che guadagna comunque qualcosa e rosicchia consensi rispetto a Fratelli d’Italia, riducendo le distanze in testa. Pochi movimenti nel centrodestra, con Forza Italia e Lega che restano più o meno stabili. La vera novità di questa rilevazione riguarda il riavvicinamento tra il centrodestra (in calo dell’1%) e il campo largo (+0,8%): la distanza ora è di soli 2,2 punti percentuali.

Sondaggi elettorali, tonfo di Fratelli d’Italia e crescono i 5 Stelle

Fratelli d’Italia perde quindi lo 0,7% e si ferma al 29,7%, tornando dopo qualche settimana al di sotto del 30% dei consensi. Il Pd guadagna un decimo di punto e si attesta al 22%, ora comunque a meno di otto punti di distanza dal partito di Giorgia Meloni. Il progresso maggiore, in queste due settimane, lo registra il Movimento 5 Stelle: +0,8% e dato al 12,8%.

Forza Italia cede lo 0,2% e si ferma all’8,7%, ma resta comunque davanti alla Lega, stabile all’8,3%. Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,15 e si attestano al 6,6%, mentre Azione flette di due decimi di punto al 3,2%. In calo (-0,3%) anche Italia Viva al 2,5%, mentre la stessa percentuale la recupera +Europa, ora all’1,8%. Lieve calo anche per Noi Moderati all’1%.

Le coalizioni si riavvicinano

La Supermedia evidenzia che il centrodestra perde un punto percentuale in due settimane, fermandosi così al 47,8%. E la distanza rispetto al campo largo si riduce a poco più di due punti. Il centrosinistra, invece, torna sopra il 30% al 30,3% (+0,4%). I 5 Stelle sono al 12,8% e il Terzo Polo perde mezzo punto al 5,7%.