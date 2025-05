Sondaggi politici, balzo in avanti dei 5 Stelle: guadagnato quasi l’1% in due settimane

Negli ultimi sondaggi si registra un balzo in avanti del Movimento 5 Stelle: per la Supermedia ha guadagnato lo 0,7% in due settimane.

In vetta le variazioni sono minime, ma subito dietro i sondaggi rivelano qualche sorpresa. In particolare, è la Supermedia di YouTrend per Agi a mostrare il balzo in avanti del Movimento 5 Stelle, che recupera quasi un punto percentuale nelle ultime due settimane.

Continua, poi, il testa a testa interno al centrodestra tra Forza Italia e Lega, oggi entrambe in calo. Lieve crescita per Verdi/sinistra e anche per Azione. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i risultati emersi dagli ultimi sondaggi.

Sondaggi elettorali, balzo in avanti dei 5 Stelle

In testa rimane Fratelli d’Italia, che riesce a mantenersi sulla soglia psicologica del 30%, pur perdendo 0,1 punti percentuali nelle ultime due settimane. Non cambia il distacco dal Pd, che perde la stessa percentuale di voti e si attesta al 22%: ora la distanza tra i due partiti è di otto punti.

Prova a riavvicinarsi, nonostante una distanza ancora elevata, il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte è quello che guadagna di più nelle ultime due settimane, ben lo 0,7% dei consensi. Così i pentastellati si attestano al 12,5%. Segue da lontano Forza Italia, ora al 9% dopo un calo dello 0,2%. Lieve flessione (-0,1%) anche per la Lega, ora all’8,6%.

Chi guadagna qualcosa (+0,1%) è Alleanza Verdi-Sinistra, che si attesta al 6,3%. In salita anche Azione, ora al 3,5% dopo una crescita di 0,2 punti percentuali. Lieve calo (-0,1%) per Italia Viva al 2,5% mentre guadagna lo 0,1% +Europa all’1,8%, così come Noi Moderati all’1,1%. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra ora registra il 48,7% dei voti, contro il 30,1% del centrosinistra e il 12,5% dei 5 Stelle.