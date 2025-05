Sondaggi politici, crescono i 5 Stelle: boom di M5s e Avs, destre in calo

Negli ultimi sondaggi ad avanzare più di tutto è il Movimento 5 Stelle, seguito da Avs. In calo tutti i partiti di maggioranza.

Torna a crescere nei sondaggi il Movimento 5 Stelle. Nell’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, i pentastellati sono il partito che cresce di più, guadagnando lo 0,4% nell’ultima settimana. In lieve crescita troviamo anche il Pd e Verdi e Sinistra, che si avvicina addirittura al 7%.

Diversa la situazione nella maggioranza di governo: tutti i partiti che sostengono la presidente del Consiglio perdono voti, anche se le variazioni sono minime e in testa resta saldamente Fratelli d’Italia. La Lega rimane invece davanti a Forza Italia.

Sondaggi elettorali, boom del M5S e bene anche Avs

In testa, come detto, resta Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,1% e si attesta al 30,3%, quindi comunque saldamente al di sopra del 30%. Resta ampio il divario rispetto al Pd, quasi di otto punti percentuali: i dem guadagnano lo 0,1% e si attestano al 22,5%.

Il terzo posto è del Movimento 5 Stelle, che guadagna 0,4 punti percentuali e raggiunge così il 12,4%. Staccata di quattro punti c’è poi la Lega: il partito di Matteo Salvini perde lo 0,2% nell’ultima settimana e si ferma all’8,4%. Stessa flessione registrata anche da Forza Italia, che ora è all’8,3%.

In crescita c’è invece l’Alleanza Verdi-Sinistra: con lo 0,2% si attesta al 6,7%. Per quanto riguarda i partiti centristi, sono in calo sia Azione (-0,2% al 3,3%) che Italia Viva (-0,2% al 2,7%). Stabili sia +Europa all’1,6% che Noi Moderati all’1%.