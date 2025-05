Sondaggi politici, boom di Fratelli d’Italia: aumenta il distacco sul Pd

Crescono sia Fratelli d’Italia che il Pd, ma negli ultimi sondaggi continua a crescere il divario tra i due partiti e a gioire è quello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo la Supermedia realizzata da Youtrend per l’Agi, Fratelli d’Italia ha guadagnato un punto percentuale nelle ultime due settimane, tornando ben al di sopra del 30%.

Il distacco sul Pd aumenta ed è ora di quasi otto punti percentuali e mezzo. L’ultima Supermedia, viene sottolineato, considera però pochi sondaggi sulle intenzioni di voto, essendo pochi quelli pubblicati negli ultimi giorni. Il dato più rilevante è che ora si registra il massimo distacco tra i primi due partiti dalle europee del 2024, quando il divario si era accorciato a 4,7 punti.

Sondaggi elettorali, cresce il distacco tra Fdi e Pd

In testa c’è quindi Fratelli d’Italia con il 30,4% dei voti e una crescita di un punto nelle ultime due settimane. Guadagna solo lo 0,2% il Pd, ora al 22% e nettamente distanziato dal partito di Meloni. Lieve calo (-0,1% al 12,3%) per il Movimento 5 Stelle, dopo settimane di crescita. Poche variazioni più indietro: Forza Italia guadagna lo 0,1% al 9,2%, mentre la Lega è in calo della stessa percentuale all’8,5%.

Bene invece l’Alleanza Verdi-Sinistra, ora al 6,4% con una crescita di 0,3 punti percentuale. In lieve crescita anche Azione (+0,1% al 3,3%) e Italia Viva (+0,1% al 2,5%), mentre +Europa scende all’1,6%. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra cresce di oltre un punto al 49,3%, mentre il centrosinistra guadagna lo 0,2% e si attesta al 30%.