Sondaggi politici, nell’ultimo mese è boom di 5 Stelle e Azione: tonfo del Pd

Negli ultimi sondaggi elettorali si registra, rispetto a un mese fa, una netta crescita per M5S e Azione. Tonfo per il Pd.

Movimento 5 Stelle e Azione sono i partiti che hanno guadagnato più voti nell’ultimo mese. Questo è il risultato degli ultimi sondaggi, in particolare la rilevazione effettuata da Tecnè per l’agenzia Dire. Poche le variazioni rispetto all’ultima settimana, con l’eccezione del calo di 0,2 punti percentuali del Pd.

Diversa la situazione se si effettua un confronto rispetto a quanto accadeva un mese fa. Le variazioni maggiori sono quelle di Movimento 5 Stelle e Azione, in positivo, con un guadagno dello 0,4%. All’opposto, il peggior risultato è quello del Pd che ha perso mezzo punto percentuale negli ultimi trenta giorni.

Sondaggi elettorali, bene M5s e Azione, crolla il Pd

In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, ora al 29,8% dei consensi: lo stesso dato di una settimana fa e una crescita minima (+0,1%) rispetto a un mese fa. Il Pd perde negli ultimi sette giorni 0,2 punti percentuali, per una flessione complessiva in un mese che è di mezzo punto percentuale.

La crescita maggiore in un mese è il +0,4% dei 5 Stelle, che ora si attestano al 12%, pur perdendo lo 0,1% rispetto alla settimana precedente. Stabile negli ultimi sette giorni e in calo dello 0,2% rispetto a un mese fa è Forza Italia, in questa rilevazione all’11,3%. Insegue la Lega all’8,3%: per il partito di Matteo Salvini si registra una crescita dello 0,1% nell’ultima settimana e un calo della stessa percentuale nell’ultimo mese.

Verdi e Sinistra è stabile al 6% (ma guadagnando lo 0,2% rispetto a un mese fa), mentre continua il recupero di Azione dopo il congresso del partito: nell’ultima settimana ha guadagnato lo 0,1% e nell’ultimo mese lo 0,4%, attestandosi ora al 3,4%. In lieve calo su base mensile (-0,2%) è invece Italia Viva, ora al 2%. Flette, in un mese, dello 0,1% anche +Europa, che si attesta all’1,7%.