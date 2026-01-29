Sondaggi politici, boom dei 5 Stelle: campo largo in crescita, crollano le destre

La distanza tra centrodestra e campo largo si assottiglia. A testimoniarlo sono gli ultimi sondaggi, raccolti nella Supermedia Youtrend per Agi. Le variazioni più rilevanti nelle ultime due settimane, infatti, riguardano proprio le due principali coalizioni.

Da una parte ci sono i partiti di centrodestra, con una flessione che riguarda praticamente tutte le forze attualmente al governo. Così la coalizione scende al di sotto del 48%. All’opposto, le forze del campo largo guadagnano consensi, riavvicinandosi alle destre.

Sondaggi elettorali, il campo largo si riavvicina al centrodestra

Fratelli d’Italia torna al di sotto del 30%, perdendo tre decimi di punto e fermandosi così al 29,9%. A inseguire c’è sempre il Pd, ma anche i dem sono in calo: con una flessione dello 0,2% si fermano al 22,2%. A guadagnare consensi è invece il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte guadagna lo 0,4% e raggiunge il 12,4%.

Nel centrodestra il calo è diffuso e riguarda anche Forza Italia e Lega: entrambe perdono tre decimi di punto e si attestano, rispettivamente, all’8,6% e all’8,1%. Tornando al campo largo, sono in crescita di due decimi di punto Verdi/Sinistra, attualmente al 6,5%. In calo troviamo invece Azione (-0,3%), adesso al 2,9%. Così come Italia Viva che perde due decimi di punto e si ferma al 2,3%. In risalita dello 0,4% c’è invece +Europa, ora all’1,9%. Noi Moderati guadagna un decimo di punto raggiungendo l’1,2%.

Per quanto riguarda le coalizioni, le distanze si restringono. Il centrodestra perde quasi un punto percentuale e si ferma al 47,7%, tra i dati peggiori degli ultimi tempi. Il centrosinistra avanza invece dello 0,4% e raggiunge il 30,6%. Dato a cui aggiungere la crescita anche dei 5 Stelle. Sommando i due valori (senza considerare quindi Italia Viva) si arriverebbe al 43%. Il Terzo Polo è invece in calo al 5,2%.