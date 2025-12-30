Sondaggi politici, chi ha guadagnato e chi ha perso più voti nel 2025: i 5 Stelle crescono più di tutti, male il Pd

Il confronto dei sondaggi di oggi con quelli di un anno fa evidenzia la crescita di M5s e FdI e il netto calo del Pd.

A gioire, nell’ultimo anno, sono in pochi. I sondaggi del 2025 evidenziano infatti un aumento dei consensi solamente per Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. All’opposto, nel centrodestra perdono voti sia la Lega che Forza Italia mentre nell’opposizione il calo più significativo è quello del Pd. Questo è il bilancio dell’anno fatto da Youtrend con l’ultima Supermedia del 2025 per l’Agi.

Stavolta la rilevazione mette a raffronto i dati attuali con quelli di un anno fa, confermando i rapporti di forza già emersi nel 2024 ma con qualche piccola variazione sia all’interno della maggioranza che delle opposizioni. Le elezioni regionali del 2025, quindi, non sembrano aver spostato più di tanto gli equilibri. Nella maggioranza il partito di Giorgia Meloni avanza a scapito di Forza Italia e Lega. Nelle opposizioni, invece, il Pd perde consensi a vantaggio di 5 Stelle e Avs.

Va poi sottolineato che il 2025 è stato comunque un anno con pochi scossoni. La variazione media nei consensi è stata dell’1,6%, ovvero il valore più basso mai registrato da quando, nel 2017, è nata la Supermedia.

Sondaggi elettorali, il confronto con il 2024

Il primato di Fratelli d’Italia non è mai stato in discussione e anche a fine anno si attesta al 29,6%. Registrando una crescita dello 0,7% rispetto alla Supermedia del 27 dicembre del 2024. Confronto ben diverso per il Pd che cede l’1,4% in un anno e si ferma al 21,9%. Cresce più di tutti il Movimento 5 Stelle: +1,2% e dato odierno al 12,7%.

In calo, invece, sia Forza Italia (-0,5%) all’8,6% che la Lega all’8,3% (-0,4%). A guadagnare consensi (+0,3%) è invece Verdi/Sinistra, attualmente al 6,4%. Bene anche Azione (+0,8%) al 3,3% e lieve crescita pure per Italia Viva (+0,1%) al 2,4%. In calo +Europa all’1,6% (-0,4%) e stabile Noi Moderati all’1,1%.

Il dato delle coalizioni

Per quanto riguarda le coalizioni, considerando quelle che si sono presentate alle elezioni politiche del 2022, si registra un calo sia per il centrodestra (al 47,5% con una flessione dello 0,6%) che il centrosinistra (al 29,9%, in calo dell’1,6%). I 5 Stelle sono in crescita al 12,7%, così come guadagna consensi il Terzo Polo (+0,8%) al 5,8%.