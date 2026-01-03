Sondaggi politici, chi ha più possibilità di sconfiggere Meloni alle elezioni: Conte è il miglior candidato per il campo largo

Il miglior candidato per il campo largo, quello che ha più possibilità di sconfiggere Giorgia Meloni in caso di elezione diretta del premier, sarebbe Giuseppe Conte. A testimoniarlo sono gli ultimi sondaggi e, in particolare, una rilevazione effettuata da Youtrend che considera i possibili sfidanti dell’attuale presidente del Consiglio.

Con qualsiasi sfidante, Meloni sembra essere in vantaggio, ma il margine con Conte è minore. Ed è basso anche in caso di sfida con Antonio Decaro e Silvia Salis, mentre si allarga nel caso in cui il campo largo decida di puntare su Paolo Gentiloni e, ancor di più, Elly Schlein. Il più lontano sarebbe però Ernesto Maria Ruffini.

Sondaggi elettorali, le possibili sfide tra premier alle elezioni

Youtrend, quindi, ha chiesto per quale candidato alla presidenza del Consiglio voterebbero gli italiani nel caso in cui alle elezioni si possa scegliere anche il candidato premier. Sono stati ipotizzati sei diversi duelli, con una candidata fissa – Giorgia Meloni per il centrodestra – e sei ipotetici sfidanti per il campo largo. Ecco l’esito, secondo i sondaggi, delle sei sfide:

Giorgia Meloni al 50,1% – Giuseppe Conte al 49,9%

al 49,9% Giorgia Meloni al 51,6% – Antonio Decaro 48,4%

48,4% Giorgia Meloni al 51,8% – Silvia Salis 48,2%

48,2% Giorgia Meloni al 52,8% – Paolo Gentiloni 47,2%

47,2% Giorgia Meloni al 53,6% – Elly Schlein 46,4%

46,4% Giorgia Meloni al 61,0% – Ernesto Maria Ruffini 39,0%

Insomma, la sfida più equilibrata sarebbe quella con Conte, ma anche Decaro e Salis sarebbero vicini all’attuale presidente del Consiglio. Leggermente più staccati Gentiloni, che forse paga anche una posizione meno esposta negli ultimi mesi, e Schlein. Il candidato probabilmente meno noto dal punto di vista politico, ovvero Ruffini, è quello più distanziato nei sondaggi. Ciò che emerge, comunque, è che la sfida è aperta. E che la scelta del candidato per il campo largo, in caso di elezione diretta del premier, sarà delicatissima.