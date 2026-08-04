Sondaggi politici, continua il crollo del Pd mentre salgono i 5 Stelle. E Vannacci ha quasi ripreso Forza Italia

Il Pd in affanno nei sondaggi mentre cresce il Movimento 5 Stelle. Male le forze di governo e Vannacci ha quasi ripreso Forza Italia.

Qualche novità nel campo largo mentre continua il momento difficile per la coalizione di centrodestra. Le due principali novità degli ultimi sondaggi e, in particolare, di quella che è l’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 prima della pausa estiva, riguardano entrambe le coalizioni.

Nel campo largo si registra un nuovo calo, anche piuttosto marcato, del Pd. A cui però fa da contraltare un lieve recupero del Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra, invece, questa settimana regge Fratelli d’Italia, ma perdono consensi sia Forza Italia che la Lega. E invece continua a guadagnare voti Futuro Nazionale, con il partito di Vannacci che stacca Avs e ora è vicinissimo agli azzurri. Entriamo nel dettaglio del sondaggio.

Sondaggi elettorali, male il Pd e Futuro Nazionale ha quasi ripreso Forza Italia

Dopo i cali delle scorse settimane, stavolta Fratelli d’Italia resta stabile al 27%. Riesce però a guadagnare ancora consensi sul Pd, che perde più voti di chiunque altro in questa settimana e si ferma al 20,6%, dopo una flessione dello 0,3%. Nel campo largo, come detto, va meglio al Movimento 5 Stelle che raggiunge il 13% grazie alla crescita di un decimo di punto negli ultimi sette giorni.

La situazione si fa più interessante andando avanti, con i partiti di destra: Forza Italia perde lo 0,2% e ora è al 7,4%. A questo punto deve guardarsi le spalle da Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci guadagna ancora tre decimi di punto e si attesta al 7,2%. Restano stabili Verdi e Sinistra, attualmente al 6,5%. Significativo anche il continuo calo della Lega, che perde ancora uno 0,2% e si ferma al 5,5%.

Minime le variazioni tra gli altri partiti. Azione guida la pattuglia di centro con il 3,3% dei voti nonostante un calo dello 0,1%. Guadagna invece la stessa percentuale Italia Viva, restando comunque al 2,4%. Stabili, invece, tutti gli altri partiti: +Europa all’1,2%, Noi Moderati, Sud chiama Nord e Ora!, tutti all’1%. Le altre liste raccolgono complessivamente il 2,9%, in aumento dello 0,3%. Infine, sale di ben tre punti la percentuale di chi non si esprime, ora al 30%.