Sondaggi politici, Meloni mai così male da inizio legislatura: per la prima volta Fratelli d’Italia sotto il 27%

Prima della pausa agostana, l’ultima Supermedia dei sondaggi estiva fotografa un quadro consolidato e il calo costante di Fratelli d’Italia. Pur restando in testa, il partito di Giorgia Meloni scende per la prima volta dall’inizio della legislatura sotto il 27%. Un dato che emerge dalla pubblicazione di diversi sondaggi negli ultimi giorni che permettono anche di registrare la crescita consolidata di Futuro Nazionale, che stacca la Lega e Avs.

In generale, la coalizione di centrodestra continua a perdere consensi: il calo rispetto a due settimane fa è dello 0,6%, esattamente la stessa percentuale guadagnata in questo periodo dal partito di Roberto Vannacci. Al di là di questo dato sono poche invece le novità delle ultime rilevazioni, che confermano il vantaggio del campo largo sulla coalizione di destra attualmente al governo.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia sotto il 27% per la prima volta nella legislatura

Il dato di Fratelli d’Italia scende al di sotto del livello più basso toccato sinora durante la legislatura dal partito di Giorgia Meloni. Con un calo dello 0,3% nelle ultime due settimane, FdI si ferma al 26,7%. Resta comunque un buon margine sul Pd, che perde un decimo di punto e si ferma al 21,2%, confermando le difficoltà dell’ultimo periodo. A salire è invece il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,2% e ritorna al 13%.

Lieve calo (-0,1%) per Forza Italia all’8% e così ora deve guardarsi le spalle dalla risalita di Futuro Nazionale: guadagnando lo 0,6%, il partito di Vannacci si attesta al 7,1%. E stacca nettamente Verdi e Sinistra (-0,1%) ora al 6,4% e la Lega, stabile al 5,9%. Stabile è anche Azione al 3,1% mentre Italia Viva è in lieve calo al 2,3% e +Europa guadagna un decimo di punto raggiungendo l’1,4%. In calo anche Noi Moderati all’1%.

Il campo largo allunga sul centrodestra: quasi tre punti di vantaggio

Per quanto riguarda le coalizioni si conferma un trend che vediamo ormai da qualche settimana: il campo largo resta sostanzialmente stabile (in questo caso al 44,3%), ma riesce comunque ad allungare sul centrodestra. La coalizione di governo continua infatti a perdere consensi, flette dello 0,6% e si ferma al 41,6%. Più indietro, invece, Futuro Nazionale al 7,1% (ma potenzialmente decisivo nel gioco delle alleanze) e un’eventuale compagine di Centro, in calo di mezzo punto percentuale al 4,3%.