Sondaggi politici, negli ultimi sei mesi tracollo delle destre e a crescere sono solo i 5 Stelle

Fratelli d’Italia resta il primo partito, davanti a Pd e 5 Stelle mentre continua l’ascesa di Futuro Nazionale. Ma l’elemento principale degli ultimi sondaggi e, in particolare, del Barometro politico di Demopolis, riguarda le tendenze degli ultimi mesi. Non tanto per le posizioni in testa, con il partito di Giorgia Meloni sei punti davanti al Pd ma il campo largo in vantaggio di due punti sul centrodestra.

A suscitare interesse è soprattutto il trend registrato da febbraio a oggi: tutte le forze della coalizione di governo hanno perso molti consensi. Il calo è netto per Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. A vantaggio di Futuro Nazionale, con la nascita del partito di Roberto Vannacci. Nel campo largo si evidenzia invece il lieve calo del Pd, compensato dal Movimento 5 Stelle che è l’unico partito a crescere in questo periodo.

C’è un altro elemento considerato dal sondaggio di Demopolis: gli italiani bocciano una legge elettorale senza preferenze. Secondo due italiani su tre, spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento, l’assenza delle preferenze potrebbe allontanare elettori e territori. Il 68% degli elettori boccia infatti l’impossibilità di scegliere i parlamentari.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia davanti al Pd

Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 28% e un vantaggio di sei punti rispetto al 22% del Pd. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle al 13%. Forza Italia segue al 7,8% ma viene avvicinato da Futuro Nazionale, ora stimato al 7%. Staccati, al momento, Avs al 6,4% e la Lega al 6,2%. Guardando al Centro, troviamo Azione al 2,8% e Italia Viva al 2,3%. Per quanto riguarda le coalizioni, il campo largo è in vantaggio con il 45% contro il 43% del centrodestra. In attesa di capire quale sarà il posizionamento di Futuro Nazionale e di Azione.

La tendenza degli ultimi sei mesi: crollano le destre, salgono i 5 Stelle

Il Barometro politico di Demopolis analizza anche il trend degli ultimi sei mesi, con un confronto tra il dato di fine febbraio e quello di fine luglio. Il partito che perde più consensi in testa è Fratelli d’Italia: in sei mesi ha ceduto un punto percentuale e mezzo, passando dal 29,5% al 28%. Male anche il Pd, in calo dello 0,4%. Ma le flessioni maggiori si registrano tutte a destra: Forza Italia cede l’1% in sei mesi, la Lega addirittura il 2,5%.

La ragione è semplice: la nascita e l’ascesa di Futuro Nazionale. Che, partendo a febbraio da zero, oggi ha raccolto il 7% dei consensi nel sondaggio. Il che vuol dire che ha rosicchiato sette punti percentuali agli altri partiti, soprattutto quelli di destra. Ed è l’unico partito a crescere insieme al Movimento 5 Stelle: i pentastellati, infatti, in sei mesi hanno guadagnato lo 0,5% raggiungendo il 13%.