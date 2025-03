Sondaggi politici, cresce solo il Movimento 5 Stelle: in affanno Fdi e Pd

Il terzo calo consecutivo di Fratelli d’Italia nei sondaggi non rivoluziona le intenzioni di voto, anche a causa delle difficoltà del Pd che non riesce ad approfittarne. Nell’ultima rilevazione di Termometro Politico l’unico partito che guadagna consensi tra i primi è il Movimento 5 Stelle, che tocca il suo livello più alto dalle elezioni europee di quasi un anno fa.

Nel centrodestra, Forza Italia torna davanti alla Lega, mentre tra gli altri partiti non si segnalano variazioni rilevanti. Pochi sussulti anche nel grado di fiducia nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il giudizio prevalente che resta negativo.

Sondaggi politici, a guadagnare è solo il Movimento 5 Stelle

Fratelli d’Italia perde nell’ultima settimana lo 0,2% dei consensi e si attesta al 29,1%. Stessa flessione che viene registrata anche dal Pd, che resta sette punti più giù, al 22,1%. Come detto, a guadagnare è invece il Movimento 5 Stelle che cresce dello 0,2% e raggiunge l’11,7%, ovvero il massimo toccato nei sondaggi di Termometro Politico dalle elezioni europee.

Forza Italia guadagna lo 0,1% e raggiungendo l’8,8% torna davanti alla Lega. Il Carroccio perde infatti lo 0,2% e non va oltre l’8,6%. Stabile Alleanza Verdi-Sinistra al 6,2%, così come Azione che resta al 3%. Italia Viva si attesta al 2,3% mentre +Europa è all’1,9%.

La fiducia in Meloni

Per quanto riguarda la fiducia degli elettori nella presidente del Consiglio, il dato non varia più di tanto, anche se ad aumentare sono i due estremi. Ovvero cresce la percentuale di chi ha molto fiducia e di chi non ha per nulla fiducia in Meloni.

Esprime infatti “molta fiducia” il 27,8% del campione, mentre dice di avere “abbastanza” fiducia il 14,6%. Poca fiducia per il 9,2% ma ben il 48% degli intervistati sostiene di non avere “per nulla” fiducia nella presidente del Consiglio. La percezione negativa, quindi, prevale nettamente.