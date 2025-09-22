Sondaggi politici, crolla il gradimento di Meloni e 6 italiani su 10 bocciano il governo

Meloni perde 6 punti in un anno nel gradimento dei leader e pure il governo arranca. Ma, stando ai sondaggi, le opposizioni non vanno meglio.

Tra i partiti le variazioni sono minime, con Fratelli d’Italia in testa davanti al Pd. Ma tra i leader qualcosa, almeno in parte, cambia. Così come nel livello di gradimento per il governo e per le opposizioni. Sono questi gli elementi che emergono dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di Demos per Repubblica.

Tra i partiti, i 5 Stelle sono praticamente gli unici in crescita rispetto alla precedente rilevazione, anche se di poco. Per quanto riguarda i leader, Giorgia Meloni resta in testa ma in netto calo rispetto allo scorso anno. Molto basso anche il gradimento per il governo, così come per le opposizioni.

Sondaggi elettorali, Fdi in testa davanti al Pd

In testa, nelle intenzioni di voto, c’è Fratelli d’Italia, poco al di sotto del 30% (al 29,8%). Resta elevato il vantaggio sul Pd, ora al 21,7%. In lieve crescita troviamo poi il Movimento 5 Stelle al 13,2%. Più indietro la Lega all’8,6% e Forza Italia all’8,4%. I partiti centristi restano ben al di sotto di questi valori, con Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,3% e +Europa al 2%.

Il gradimento di leader e governo

Per quanto riguarda i leader di partito, in testa c’è Meloni con il 37%, nonostante un netto calo (di sei punti percentuali) rispetto alla rilevazione del settembre 2024. In lieve risalita c’è, al secondo posto, Giuseppe Conte al 35%. Scavalcato Antonio Tajani, in calo di 4 punti al 32%.

In calo troviamo, al 28%, anche Emma Bonino ed Elly Schlein. Mentre cresce leggermente (al 25%) il gradimento di Matteo Salvini. La crescita maggiore la fanno registrare Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, entrambi al 23%. I due leader di Avs scavalcano i centristi, con Carlo Calenda al 22% e Matteo Renzi al 21%.

Per quanto riguarda invece il governo, il gradimento è molto basso. Agli intervistati è stato chiesto di dare un voto da 1 a 10, considerando positivi tutti i giudizi dal 6 in su. Per quanto riguarda il governo Meloni, il 61% ha dato un giudizio negativo e solo il 39% positivo. Eppure ancora peggio va per l’opposizione: quella del Pd riceve un giudizio insufficiente dal 71% del campione (solo il 28% positivo), mentre quella dei 5 Stelle viene bocciata dal 72% degli intervistati (il 27% dà invece un giudizio positivo).