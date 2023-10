Sondaggi politici, dai più amati alla più odiata: la classifica completa del gradimento dei ministri

Da Crosetto, Piantedosi, Sangiuliano e Urso a Santanchè. Il gradimento dei ministri, stando ai sondaggi, premia i primi quattro e penalizza la titolare del Turismo, ultima nella classifica dei ministri del governo Meloni per gradimento.

La rilevazione di Noto per la Repubblica evidenzia che il consenso medio si attesta al 31,2%. In testa ci sono, a pari merito al 41%, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il titolare della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Rispetto alla precedente rilevazione di luglio, guadagna il 3% Crosetto e l’1% Piantedosi, mentre sono in calo (rispettivamente di due e tre punti) Sangiuliano e Urso. Crosetto e Urso mostrano un buon consenso al di là della propria appartenenza politica, mentre per Sangiuliano e Piantedosi il gradimento è interno solo al centrodestra.

Sondaggi, la classifica completa del gradimento dei ministri

Questa è la classifica completa del gradimento dei ministri del governo Meloni:

Crosetto 41%

Piantedosi 41%

Sangiuliano 41%

Urso 41%

Lollobrigida 40%

Tajani 38%

Giorgetti 38%

Fitto 37%

Musumeci 37%

Salvini 35%

Calderone 33%

Locatelli 30%

Nordio 29%

Roccella 29%

Ciriani 28%

Schillaci 25%

Valditara 25%

Bernini 25%

Pichetto Fratin 24%

Casellati 23%

Abodi 23%

Zangrillo 22%

Calderoli 22%

Santanchè 21%

Gradimento del governo Meloni, chi scende e chi sale

Il maggior incremento rispetto alla rilevazione precedente lo mostrano i ministri più esposti, per il loro ruolo, per il conflitto tra Israele e Hamas, con Crosetto e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che guadagnano tre punti. In crescita anche il gradimento di Abodi.

In calo ci sono invece 9 ministri, con altri 11 stabili. Netto il calo della Santanchè, che perde tre punti percentuali ed è ultima in classifica. Giorgetti, probabilmente in quanto considerato principale responsabile della manovra, perde due punti percentuali.