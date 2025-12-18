Sondaggi politici, dopo le regionali centrodestra in affanno: in calo tutte le forze di maggioranza

Il quadro è sostanzialmente stabile, ma uno dei principali dati che emerge dagli ultimi sondaggi è il calo diffuso delle forze di centrodestra. La Supermedia di Youtrend per Agi, l’ultima con tutte le rilevazioni prima del Natale e della fine dell’anno, non evidenzia movimenti molto rilevanti, ma certifica un momento di difficoltà per la maggioranza.

Sono infatti in flessione Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, anche se si tratta di cali moderati. Nell’opposizione comunque la situazione non cambia più di tanto, con il Pd in salita e Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi/Sinistra in calo. Bene, invece, Azione, che guadagna quasi mezzo punto percentuale. In generale, comunque, il quadro stabile mostra che le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto non hanno modificato i consensi dei partiti.

Sondaggi elettorali, in calo le forze di maggioranza

Fratelli d’Italia mantiene il primato ma resta al di sotto del 30%, cedendo un ulteriore decimo di punto e fermandosi al 29,8%. Stessa percentuale che guadagna invece il Pd, raggiungendo il 22,2% e restando ora a una distanza inferiore agli otto punti rispetto al partito di Giorgia Meloni.

Flessione dello 0,3% per i 5 Stelle, che si attestano al 12,2%. In calo dello 0,2% Forza Italia, ora all’8,8%. Ma non ne approfitta la Lega, che perde un decimo di punto e si ferma all’8,4%. Esattamente due punti percentuali in più di Verdi/Sinistra, in flessione dello 0,1% al 6,4%.

Chi guadagna consensi, esattamente lo 0,4%, è Azione che si attesta al 3,5%. Un punto più indietro (2,5% e -0,1% nelle ultime due settimane) è Italia Viva, seguita da +Europa all’1,7% e Noi Moderati all’1,1%.

La Supermedia per le coalizioni

Per quanto riguarda le coalizioni si registra un calo del centrodestra, attualmente al 48,3%. Cresce, anche se di poco, il centrosinistra ora al 30,3%. In salita anche il Terzo Polo, che si attesterebbe al 5,9%.