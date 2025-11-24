Elezioni regionali in Puglia, quando arriveranno i risultati della sfida tra Decaro e Lobuono

Come seguire in diretta gli exit poll e i risultati delle elezioni regionali in Puglia: la sfida è tra Decaro e Lobuono, affluenza in calo.

Elezioni regionali in Puglia, è arrivato il momento decisivo per la sfida tra Antonio Decaro e Luigi Lobuono. I cittadini pugliesi sono chiamati a scegliere il successore di Michele Emiliano alla guida della Regione: si vota domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. La sfida sembra essere soltanto tra il centrosinistra e il centrodestra, ma in campo ci sono anche altri due candidati, Sabino Mangano e Ada Donno.

Le elezioni in Puglia si tengono in contemporanea con il voto in Campania e in Veneto e chiudono la tornata elettorale iniziata con la vittoria del centrodestra nelle Marche e in Calabria e del centrosinistra in Toscana. Qui è possibile vedere chi sono i candidati delle elezioni regionali in Puglia, come si vota e seguire i risultati in diretta, dagli exit poll allo spoglio delle schede in tempo reale.

Elezioni regionali Puglia, i risultati in diretta

Ore 7.00: Il primo dato sulle elezioni regionali pugliesi, per quanto parziale, è quello dell’affluenza. Alle ore 23 di domenica sera ha votato il 29,4% degli elettori, in netto calo rispetto al 39,8% del 2020.

Chi sono i candidati: la sfida è tra Decaro e Lobuono

Il favorito della vigilanza è il candidato del centrosinistra Antonio Decaro, europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Bari. Il centrodestra schiera invece Luigi Lobuono, imprenditore che si era già candidato nel 2004 come sindaco di Bari, venendo però sconfitto da Emiliano. Gli altri due candidati sono Sabino Mangano di Alleanza Civica per la Puglia e Ada Donno, per la lista Puglia Popolare e Pacifista.

Come si vota

Per votare alle elezioni regionali in Puglia è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. All’elettore verrà consegnata un’unica scheda e avrà diverse opzioni di voto. Si può votare solo per una lista e in quel caso il voto viene esteso anche al candidato presidente collegato. Si può votare solo per un candidato presidente.

Si può votare per un candidato presidente e per una lista collegata oppure si può ricorrere al voto disgiunto, ovvero votare per un presidente e per una lista non collegata. Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, nel caso in cui siano due è necessario rispettare l’alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Elezioni regionali in Puglia, dove seguire gli exit poll e quando arriveranno i risultati

L’esito della sfida pugliese potrà essere seguita in diretta televisiva su diversi canali. Come già avvenuto nelle recenti elezioni regionali, è probabile che vengano diffusi i primi exit poll o instant poll a partire dalle 15 da Swg per La7, dal Consorzio Opinio per la Rai e da YouTrend per SkyTg24.

Andando avanti, intorno alle 16, dovrebbero arrivare le prime proiezioni sui candidati presidenti e successivamente sui voti di lista. Per avere i risultati bisognerà attendere qualche ora in più, con lo spoglio in tempo reale delle schede. I risultati definitivi dovrebbero comunque arrivare nel tardo pomeriggio.