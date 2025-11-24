Elezioni regionali, i risultati in diretta: gli exit poll e le proiezioni delle sfide in Campania, Puglia e Veneto

I risultati in diretta delle elezioni regionali: come seguire gli exit poll e quando conosceremo i vincitori in Campania, Puglia e Veneto.

La tornata delle elezioni regionali si chiude con il voto del 23 e 24 novembre. Le ultime Regioni al voto per quest’anno sono Campania, Puglia e Veneto. Le urne si chiudono alle ore 15 di lunedì 24 novembre, quando inizierà lo spoglio delle schede in tempo reale. Già da quell’ora sarà possibile conoscere i primi risultati delle regionali con la diffusione di exit poll e instant poll.

In Campania la sfida è tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli, in Puglia tra Antonio Decaro e Luigi Lobuono e in Veneto tra Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Qui è possibile seguire in diretta l’esito delle elezioni, con i primi exit poll e tutti i successivi risultati, fino all’elezione dei tre presidenti di Regione.

La diretta delle elezioni regionali: dagli exit poll ai risultati

Ore 7.00: Il dato dell’affluenza è finora nettamente in calo rispetto al voto di cinque anni fa. La flessione riguarda tutte le tre Regioni al voto, ma è più marcato in Veneto e meno in Campania. La percentuale complessiva di votanti è del 31,96% contro il 41,53% registrato nelle tre Regioni nel 2020 alla stessa ora. Il Veneto registra la percentuale più alta al 33,88%, ma in calo di oltre dodici punti rispetto al 46,13% del 2020. In Campania siamo invece al 32,07% (calo di oltre sei punti, il meno marcato) e in Puglia al 29,45%, con sei punti persi rispetto al 2020.

Segui qui i risultati in diretta delle elezioni regionali in Campania

Segui qui i risultati in diretta delle elezioni regionali in Puglia

Segui qui i risultati in diretta delle elezioni regionali in Veneto

Le sfide delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto

La sfida ritenuta più in bilico, seppur con un netto vantaggio nei sondaggi per il centrosinistra, è quella campana: qui il candidato del campo largo è l’ex presidente della Camera ed esponente dei 5 Stelle, Roberto Fico. Viene sfidato da Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia e viceministro degli Esteri.

In Puglia la partita sembra meno equilibrata, con l’ex sindaco di Bari ed europarlamentare del Pd, Antonio Decaro, dato in netto vantaggio sul candidato di centrodestra, Luigi Lobuono. In Veneto il favorito d’obbligo è invece il leghista Alberto Stefani, sfidato dal candidato del campo largo Giovanni Manildo.

Dove seguire gli exit poll e i risultati

A partire dalle ore 15 di lunedì 24 novembre sarà possibile seguire in diretta l’esito delle elezioni regionali, con la diffusione di exit poll e instant poll da parte delle principali emittenti televisive. Dovrebbero essere infatti diffuse le rilevazioni del Consorzio Opinio per la Rai, di Swg per il TgLa7 e di YouTrend per SkyTg24.

Dopo i primi exit poll, attesi alle 15, intorno alle 16 dovrebbero poi arrivare anche le prime proiezioni, seguite dalle stime sui risultati dei singoli partiti. Andando avanti con lo spoglio delle schede, arriveranno quindi i risultati definitivi delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: l’esito finale, con l’incoronazione dei tre nuovi presidenti, è atteso nel tardo pomeriggio.