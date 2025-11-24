Regionali in Campania, come seguire i risultati in diretta: dagli exit poll alla proclamazione del successore di De Luca

Elezioni regionali in Campania, come seguire gli exit poll e i risultati in diretta della sfida tra Fico e Cirielli. Affluenza in calo.

Le elezioni regionali del 2025 si completano con il triplo voto tra Puglia, Veneto e Campania. Proprio la sfida campana è forse la più attesa, con Roberto Fico che si oppone a Edmondo Cirielli per diventare il successore di Vincenzo De Luca.

In Campania si vota domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15 per eleggere i 50 componenti del Consiglio regionale. A vincere ed essere eletto presidente sarà il candidato che otterrà più voti: non è infatti previsto il ballottaggio. Qui sarà possibile seguire i primi exit poll e successivamente i risultati della sfida campana.

Elezioni regionali in Campania, la diretta: dagli exit poll ai risultati

Ore 07.00: Dalla Campania il primo dato che arriva, seppur parziale e aggiornato alle 23 di domenica, è quello dell’affluenza: alle regionali ha votato finora il 32% degli aventi diritto, in flessione rispetto al 38,9% del 2020.

Chi sono i candidati

Dopo i due mandati di De Luca, il campo largo ha deciso di puntare su Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera. A sfidarlo sarà, per il centrodestra, l’attuale viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. Gli altri candidati sono: Giuliano Granato (Campania popolare), Nicola Campanile (Per le persone e la comunità), Carlo Arnese (Forza del popolo) e Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi).

Come si vota

L’elettore deve recarsi al seggio con la scheda elettorale e con un documento di riconoscimento in corso di validità. Riceverà un’unica scheda, di colore verde, e potrà votare:

solo per un candidato presidente;

solo per una lista e in quel caso il voto va anche al candidato presidente collegato;

per una lista e un candidato presidente legato a quella lista;

per una lista e un candidato presidente di un’altra coalizione, esercitando quindi il voto disgiunto.

Ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze, ma in questo caso devono essere di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

I risultati delle elezioni regionali in Campania: dagli exit poll allo spoglio

I primi risultati delle elezioni regionali campane dovrebbero arrivare alla chiusura dei seggi, alle ore 15. Le principali emittenti televisive dovrebbero infatti trasmettere exit poll e instant poll, come già avvenuto nelle ultime elezioni regionali: è quindi probabile che ci siano i dati del Consorzio Opinio per la Rai, di Swg per il TgLa7 e di YouTrend per SkyTg24.

Intorno alle 16 dovrebbero poi arrivare le prime proiezioni, con dati riguardanti anche le liste e i singoli partiti. Per conoscere i risultati della sfida tra Fico e Cirielli bisognerà invece aspettare qualche ora, ma nel tardo pomeriggio quasi certamente si saprà l’esito definitivo del voto.