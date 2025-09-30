Sondaggi politici, festeggiano i partiti di testa: in crescita Fratelli d’Italia, Pd e 5 Stelle

I sondaggi sorridono ai partiti di testa: secondo Swg, nell'ultima settimana hanno guadagnato consensi Fdi, Pd e M5s.

Gli ultimi sondaggi non cambiano gli attuali scenari nazionali. Nei giorni delle elezioni regionali nelle Marche e delle polemiche sulla Flotilla, infatti, a guadagnare consensi sono i tre principali partiti, sia di maggioranza che di opposizione. Aumentano quindi i consensi di Fratelli d’Italia, Pd e 5 Stelle, segno che gli ultimi sviluppi interni e internazionali non hanno cambiato più di tanto gli equilibri in campo.

Restano infatti stabili anche gli altri partiti di maggioranza, con Lega e Forza Italia fermi rispetto alla settimana precedente. Poche le variazioni anche più dietro, con cali lievi per Avs e per alcuni dei partiti centristi. Vediamo, nel dettaglio, cosa emerge dall’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7.

Sondaggi elettorali, crescono i partiti di testa: su Fdi, Pd e M5s

L’ultima settimana ha portato i principali partiti ad accumulare consensi, grazie probabilmente a una polarizzazione maggiore che premia chi è più in vista. In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, che ha guadagnato lo 0,3% portandosi al 30,5%. Aumenta così il vantaggio sul Pd, anche se stavolta i dem riescono a guadagnare lo 0,2% dopo le ultime settimane difficili e si attestano al 22,1%.

In crescita ci sono anche i 5 Stelle: con un +0,2% raggiungono il 13,7% dei consensi secondo il sondaggio Swg. Stabili, invece, sia la Lega (al 9%) che Forza Italia (all’8%). Qualche piccolo movimento si registra invece più in basso, con Alleanza Verdi-Sinistra che perde lo 0,2% e si ferma al 6,5%. Stesso calo per Azione, che non va oltre il 3,1%. Stabile invece Italia Viva al 2,2%. Lieve calo, infine, per +Europa all’1,9% (-0,1%).