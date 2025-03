Sondaggi politici, i litigi fanno bene a Salvini e Tajani: crescono solo Lega e Forza Italia

Se qualcuno si chiede perché Lega e Forza Italia continuano a litigare e a spaccare la maggioranza, una risposta potrebbe arrivare dagli ultimi sondaggi. In particolare, la rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia come le liti tra Matteo Salvini e Antonio Tajani facciano bene a entrambi, che rosicchiano qualche consenso anche nei confronti di Fratelli d’Italia.

Insomma, le rivendicazioni dei due partiti sembrano piacere all’elettorato, che apprezza anche prese di posizione dure e fa guadagnare consensi al Carroccio e agli azzurri. In calo, invece, sia Fratelli d’Italia che Pd, mentre resta stabile – dopo una crescita nelle ultime settimane – il Movimento 5 Stelle.

Sondaggi elettorali, i litigi fanno bene a Lega e Forza Italia

Il primo dato è che nella settimana dell’attacco della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Manifesto di Ventotene, Fratelli d’Italia arretra dello 0,3%: nessun beneficio, quindi, dalle parole pronunciate da Meloni e un dato che scende dello 0,3% al 29,7%. All’opposto, non paga neanche la strenua difesa da parte del Pd del Manifesto di Ventotene: i dem perdono anche loro lo 0,3% si fermano al 22,4%.

Stabile al 12,2% il Movimento 5 Stelle, che conserva senza problemi il terzo posto. Guadagna, invece, lo 0,2% Forza Italia nei giorni degli attacchi e contrattacchi con la Lega. Proprio il partito di Salvini guadagna ancora di più: con lo 0,4% in più raggiunge l’8,4%.

Lieve flessione (-0,1%) per Verdi e Sinistra al 6,2%. Guadagnano qualcosa sia Azione (+0,1%) al 3,6% che Italia Viva (+0,2%) al 2,4%. Poi troviamo +Europa all’1,8% e Noi Moderati all’1%.