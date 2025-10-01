Sondaggi politici, il campo larghissimo può battere le destre: ecco come può sconfiggere la maggioranza

Il campo larghissimo può battere le destre: per i sondaggi un'alleanza di Pd, M5s, Avs e Azione ha più voti dell'attuale maggioranza.

Il campo larghissimo può battere le destre. Il sondaggio di Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta prova a valutare un’eventuale coalizione larga a sinistra. Composta non solo da Pd, M5s e Avs, ma allargata anche ad Azione. Solo in questo scenario, infatti, l’opposizione potrebbe superare l’attuale maggioranza secondo i sondaggi.

Per quanto riguarda i singoli partiti, invece, Fratelli d’Italia mantiene il primato ma senza guadagnare consensi. Chi invece avanza sono il Pd e il Movimento 5 Stelle, entrambi in leggera crescita. Vediamo cosa dice il sondaggio nel dettaglio.

Sondaggi elettorali, guadagnano Pd e M5s

In testa, quindi, c’è sempre Fratelli d’Italia, stabile al 30,1% dei consensi. Chi insegue guadagna però terreno: il Pd si attesta al 22,2% con una crescita dello 0,3%. Avanza anche il Movimento 5 Stelle: +0,1% e dato attuale al 12,5%. Guadagna un decimo di punto anche Forza Italia all’8,6%.

La Lega resta stabile invece all’8,4%. Così come non si sposta dal 6,3% Alleanza Verdi e Sinistra. Lieve calo per Azione (-0,1%) al 3%, mentre Italia Viva guadagna lo 0,2% al 2,9%. Più Europa stabile al 2% mentre Noi Moderati si ferma allo 0,9%.

Il campo larghissimo può battere le destre

Passando alle coalizioni, il centrodestra è stabile al 48%. Il centrosinistra, invece, si attesta al 30,5%. Allargando il discorso al campo largo, quindi con Pd e M5s, il massimo raggiungibile sarebbe il 45,9%, restando quindi dietro alle destre. Ma il discorso cambierebbe – seppur parlando di semplici somme aritmetiche – estendendo l’alleanza ad Azione: in questo caso il campo larghissimo arriverebbe al 48,9%, addirittura davanti alla coalizione oggi di maggioranza.