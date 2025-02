Sondaggi politici, il Pd in affanno: netto calo dalle europee e pochi consensi per Schlein

La sfida resta a due, ma lo scenario rispetto alle europee sembra oggi un po’ diverso. I sondaggi testimoniano andamenti differenti per i maggiori partiti, come dimostra la rilevazione di Demos per Repubblica. Come spiega Ilvo Diamanti, non è in dubbio il primato di Fratelli d’Italia: anzi, il partito di Giorgia Meloni ha addirittura guadagnato consensi rispetto alle europee, con una crescita evidente dalle elezioni politiche del 2022.

Diverso l’andamento per il Pd, che dopo il buon risultato delle europee ha perso più di un punto percentuale. Tra le opposizioni vanno meglio le cose al Movimento 5 Stelle, che pur rimanendo alla metà dei consensi dei dem è comunque in crescita rispetto al voto di quasi un anno fa.

Sondaggi elettorali, Pd in affanno

Fratelli d’Italia è in testa con il 29,5%, ovvero lo 0,7% in più rispetto alle europee. Andamento opposto per il Pd, al 22,8% e in discesa rispetto al 24,1% delle europee. Cresce di quasi un punto e mezzo il Movimento 5 Stelle, ora all’11,4%.

Sotto il 10% troviamo Forza Italia e Lega: gli azzurri sono al 9% (insieme a Noi Moderati hanno raggiunto il 9,6% alle europee) mentre il Carroccio è all’8,7% in calo dello 0,3% rispetto al voto europeo. Lieve calo anche per Alleanza Verdi-Sinistra, passata dal 6,8% al 6,2%. Andando avanti troviamo Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,6% e +Europa al 2,2%.

Il consenso del governo e dei leader

Diamanti sottolinea come il gradimento nei confronti del governo sia in calo, oggi attorno al 40% e su un livello minimo dalla sua nascita. Ma tra i leader di partito è ancora Giorgia Meloni a godere di più consensi, con il 42% (e in calo in pochi mesi solo dell’1%). Dietro di lei ci sono Antonio Tajani al 37% e Giuseppe Conte al 33%.

Bene Emma Bonino, ancora al 31%, nonostante il minor attivismo degli ultimi tempi. Poi troviamo Matteo Salvini al 27% ed Elly Schlein ferma al 26%, la stessa percentuale di Carlo Calenda. Nicola Fratoianni si attesta al 19%, Angelo Bonelli al 17% e a chiudere la graduatoria ci sono Matteo Renzi al 13% e Beppe Grillo all’11%.