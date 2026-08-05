Sondaggi politici, il regalo di Vannacci ai progressisti: il campo largo aumenta il vantaggio su Meloni

Futuro Nazionale cresce, supera il 7% e così crea un grosso problema alla coalizione di centrodestra oggi al governo. Durante la trasmissione In Onda è stato fatto il punto sui sondaggi valutando le conseguenze per le coalizioni. Il dato è quello del sondaggio di Swg per il TgLa7, secondo il quale Fratelli d’Italia resta int testa davanti al Pd, ma il centrodestra perde voti a favore del partito di Roberto Vannacci.

Il risultato per le coalizioni è chiaro: oggi il campo largo ha un netto vantaggio sul centrodestra senza Futuro Nazionale. Anche se il fronte progressista non riesce a guadagnare consensi complessivamente, alle destre va molto peggio, con un calo continuo a favore proprio dei vannacciani.

Sondaggi elettorali, il campo largo allunga: destre in crisi senza Vannacci

Partiamo proprio dal campo largo: il Pd è in calo dello 0,3% ma crescono i 5 Stelle, compensando in parte questa difficoltà dem. Complessivamente, il fronte progressista cede soltanto un decimo di punto e si attesta al 43,7%. Quanto basta per allungare ulteriormente sulla coalizione di centrodestra e avere ora quasi tre punti di vantaggio, il massimo mai raggiunto in questi mesi.

Il centrodestra, infatti, continua a perdere consensi. Se, nell’ultima settimana, Fratelli d’Italia non ha perso voti, interrompendo un’emorragia continua, lo stesso non si può dire per Forza Italia e Lega, ancora in calo. Così la coalizione perde lo 0,4% e si ferma al 40,9%, a 2,8 punti percentuali di distanza dal campo largo.

A guadagnare è invece Futuro Nazionale, che ottiene lo 0,3% in più e raggiunge il 7,2%. Proprio questi voti creano un grosso problema al centrodestra, che vede i suoi consensi erodersi a causa dell’ascesa di Vannacci. Un regalo al campo largo che è così ampiamente in testa. Più indietro c’è invece Azione, in leggero calo al 3,3% ma attualmente al di sopra della soglia di sbarramento. La conclusione del sondaggio è che oggi Meloni ha bisogno di Vannacci per tentare di tornare a Palazzo Chigi, nonostante le posizioni tra i due siano molto distanti.