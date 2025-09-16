Sondaggi politici, il vittimismo delle destre paga: le polemiche sull’uccisione di Kirk spingono Fratelli d’Italia e Lega

Nella settimana dell’uccisione di Charlie Kirk, il vittimismo delle destre italiane sembra portare i suoi frutti, almeno dal punto di vista elettorale. Gli ultimi sondaggi testimoniano un momento positivo per i partiti della maggioranza, mentre soffre quasi tutta l’opposizione.

Il partito che guadagna più consensi è Fratelli d’Italia, che torna ampiamente al di sopra del 30%. Chi insegue, a partire da Pd e Movimento 5 Stelle, è invece in affanno. Positivo il dato anche per la Lega, mentre perdono consensi Forza Italia e Avs. Entriamo nel dettaglio dell’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7.

Sondaggi elettorali, il vittimismo premia le destre

Dopo l’uccisione di Kirk negli Stati Uniti, le destre italiane hanno più volte puntato sul vittimismo, accusando l’opposizione di voler creare un clima d’odio, pur senza motivi reali considerando che nessuno ha giustificato l’attentato all’esponente della destra Usa. Nonostante questo, il clima degli ultimi giorni sembra spingere la volata delle destre.

Così in testa c’è Fratelli d’Italia, che consolida il suo primato guadagnando lo 0,4% nell’ultima settimana e raggiungendo il 30,4%. Il Pd, invece, perde ancora lo 0,3% e si ferma al 21,9%, tornando quindi anche al di sotto della soglia psicologica del 22%. In calo dello 0,3% anche il Movimento 5 Stelle, ora al 13,3%.

Guadagna lo 0,1% la Lega, ora all’8,7%. In lieve calo (-0,2%) Forza Italia all’8,1%, mentre Avs si ferma al 6,6% (-0,2%). In salita dello 0,1% Azione, ora al 3,4%, mentre è stabile Italia Viva al 2,4%. In lieve crescita invece +Europa (+0,1%) al 2,1%, mentre è stabile all’1% Noi Moderati.