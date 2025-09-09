Sondaggi politici, le opposizioni rialzano la testa: Pd, M5s e Avs guadagnano consensi

Gli ultimi sondaggi testimoniano la crescita dei principali partiti di opposizione: chi guadagna più consensi è il M5s, bene anche Pd e Avs.

Le opposizioni provano a rialzare la testa e a lanciare la sfida alla maggioranza. Gli ultimi sondaggi, in particolare la rilevazione di Swg per il TgLa7, evidenzia un cambio di passo con le destre sostanzialmente in calo e le forze di opposizione che sono invece in recupero.

Nell’ultima settimana, infatti, a guadagnare consensi sono il Pd, il Movimento 5 Stelle (che guadagna più di tutti) e Alleanza Verdi-Sinistra. Resta comunque solido il primato del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che si mantiene sulla linea del 30%.

Sondaggi elettorali, le opposizioni in recupero: guadagnano Pd, M5s e Avs

In testa, quindi, c’è Fratelli d’Italia: il partito della presidente del Consiglio perde lo 0,2% ma resta comunque al 30% dei consensi. Il Pd prova a riavvicinarsi, guadagnando lo 0,2% nell’ultima settimana e raggiungendo il 22,2%. Il partito che guadagna più consensi negli ultimi sette giorni è invece il Movimento 5 Stelle: +0,3% e dato attualmente al 13,6%.

Meno movimenti a destra, con la Lega stabile all’8,6% e Forza Italia che guadagna lo 0,1% e si attesta all’8,3%. A guadagnare consensi, come accennato, è anche Avs: ora la federazione dei due partiti di sinistra raggiunge il 6,8% (+0,1%). In calo, invece, Azione al 3,3% (-0,2%), Italia Viva al 2,4% (-0,1%) e +Europa al 2% (0,1%). Stabile all’1% Noi Moderati.