Sondaggi politici, in crescita solo Fratelli d’Italia e Pd: continua la sfida tra Meloni e Schlein

Nella settimana delle elezioni comunali e in avvicinamento ai referendum su lavoro e cittadinanza, sono i primi due partiti a guadagnare più consensi. Negli ultimi sondaggi, infatti, crescono sia Fratelli d’Italia sia il Pd, che può anche esultare per il buon risultato elettorale con le vittorie del centrosinistra al primo turno a Genova e a Ravenna e con i dem primo partito in tutti i capoluoghi di provincia.

L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 conferma invece il dato di Lega e Movimento 5 Stelle, mentre registrano una flessione sia Forza Italia che Verdi e Sinistra. Nessun cambio di posizione, comunque, tra i primi partiti: l’unico elemento degno di nota riguarda il Carroccio che allunga sugli alleati azzurri.

Sondaggi elettorali, in crescita Fdi e Pd

Come detto, a crescere maggiormente sono i due partiti di testa. Quello di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, guadagna lo 0,2% e si attesta al 30,5%. Ancora meglio va il Pd, che recupera lo 0,3% nell’ultima settimana e torna vicino 23%, esattamente al 22,8%. Terzo posto, consolidato, per il Movimento 5 Stelle che è stabile al 12,4%.

Stabile anche la Lega, ferma all’8,4%. Mentre è in calo dello 0,3% negli ultimi sette giorni Forza Italia, ora all’8%. Flessione di 0,2 punti percentuali per Verdi e Sinistra, che ora registra il 6,5% dei consensi. Pochi movimenti più indietro: Azione perde lo 0,1% (al 3,2%) così come Italia Viva (al 2,6%) mentre cresce della stessa percentuale +Europa (1,7%). In leggera salita anche Noi Moderati all’1,2% (+0,2%).