Sondaggi politici: Macron il leader più apprezzato in Ue, Sanchez il più amato dagli italiani

Emmanuel Macron non sarà molto amato in patria, ma in Europa è il leader che gode del gradimento più alto. Gli ultimi sondaggi di PollingEurope evidenziano che il 46% delle opinioni in Ue sul presidente francese sono positive. Il dato più alto in assoluto. A seguirlo è Giorgia Meloni: anche nel suo caso l’apprezzamento è maggiore all’estero che non nel suo Paese. In entrambi i casi i giudizi positivi sono più di quelli negativi.

Un rapporto opposto a quello della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: per lei il 44% di giudizi negativi e il 39% positivi. Ma ancora peggio fa il cancelliere tedesco Friedrich Merz: solo il 38% di giudizi positivi, ma anche meno giudizi negativi (il 34%). Saldo positivo, ma più indietro, anche per il premier spagnolo, Pedro Sanchez, il cui dato è al 33% per i pareri positivi e al 29% per quelli negativi, come riporta Termometro Politico sintetizzando il sondaggio europeo.

La rilevazione risale alle giornate precedenti alla guerra in Iran che potrebbero aver cambiato gli equilibri. Basti pensare al ruolo svolto proprio da Sanchez, unico reale oppositore in Europa al conflitto scatenato da Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Andando avanti nella graduatoria, è negativo il saldo per il polacco Donald Tusk. Discorso opposto per il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e per la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, che registrano un saldo positivo anche se con dati bassi. In tutti questi ultimi casi pesa, sicuramente, anche il fatto di essere meno conosciuti soprattutto al di fuori del proprio Paese.

Sondaggi politici, chi sono i leader più apprezzati in Ue e in Italia: le classifiche

Il sondaggio considera il gradimento dei leader nei principali Paesi europei. Partiamo da Macron, il suo gradimento è più alto in Germania (53%) e Spagna (48%) e più basso proprio nella sua Francia (30%). Discorso molto simile per Meloni, molto apprezzata in Spagna (51%) e Polonia (49%) ma non in Italia (31%). Merz raggiunge un gradimento più alto in Spagna (42%) e più basso in Francia e Italia (30%), con una via di mezzo nella sua Germania (34%).

Sanchez raccoglie parere positivi soprattutto in Italia (46%), mentre va molto peggio in Francia (22%). Tusk raggiunge invece il massimo del gradimento nella sua Polonia (38%) e il più basso in Francia (17%). Ci sono poi i vertici delle istituzioni Ue: von der Leyen raccoglie il dato più alto in Spagna (44%) e il più basso in Francia (21%), Costa fa meglio in Spagna (35%) e peggio in Francia (13%), Metsola va meglio in Polonia (31%) e peggio in Francia (11%).

Per quanto riguarda i giudizi degli italiani, in testa c’è Sanchez al 46%, seguito da Macron al 38% e von der Leyen al 33%. Anche lei è davanti a Meloni (31%) e Merz (30%), oltre che a Metsola (28%), Costa (23%) e Tusk (19%).

Per quanto riguarda i gruppi politici del Parlamento europeo, Macron piace ai centristi e ai progressisti, mentre Meloni raccoglie consensi a destra, tra conservatori e sovranisti. Von der Leyen viene giudicata positivamente soprattutto da socialisti, popolari e liberali, mentre Sanchez raccoglie un buon gradimento tra socialisti, sinistra e verdi.