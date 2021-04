I sondaggi politici di Swg di cui ha parlato il direttore Enrico Mentana nel Tg di La7 dicono che la Lega è in grave difficoltà e perde in una settimana quasi un punto percentuale. Ma anche il suo principale competitor, ovvero Fratelli d’Italia, stavolta perde voti mentre li guadagnano il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle. Intanto il campione del sondaggio politico di Swg dice anche che non vede in maggioranza una grande differenza tra il governo Draghi e il Conte Bis.

Sondaggi politici oggi: il crollo della Lega preoccupa Salvini, mentre la differenza tra Draghi e Conte non si vede

I sondaggi politici di Swg raccontano che il Carroccio è attualmente al 22%, uno dei punti più bassi del suo consenso, mentre il Partito Democratico la tallona al 19,3% crescendo di quasi un punto percentuale (+0,9%). Il MoVimento 5 Stelle è al 17,7% e cresce dello 0,2% mentre Fratelli d’Italia, al 17,3%, retrocede dello 0,3%. A completare la crisi del centrodestra c’è Forza Italia che perde lo 0,1% ed è al 6,7%. Subito dopo arriva Carlo Calenda con la sua Azione che però per ora non si smuove di molto dal 3,4% (e perde lo 0,1%), mentre Sinistra Italiana è al 3 (+0,3%).

Italia Viva invece perde lo 0,2% ed è al 2,2%, a pari merito con i Verdi che però guadagnano voti. Più in basso c’è +Europa all’1,5%, a pari merito con Articolo Uno-Mdp mentre Cambiamo! è all’1% e le altre liste, insieme, raccolgono il 2,2%. Attualmente non si esprime il 40% del campione. Molto interessante invece la tabella che confronta il governo Draghi con il Conte Bis. Si legge che per il 62% del campione non c’è differenza tra i due esecutivi, mentre per il 37% è più efficace il governo Draghi e per il 2% è stato più efficace il Conte Bis. La ripartizione della soddisfazione nei confronti dell’esecutivo dice che per il 61% degli elettori della Lega il governo Draghi non è differente da quello di Conte. La stessa opinione ce l’ha il 57% degli elettori di Fratelli d’Italia, ma questo è spiegabile con il fatto che Giorgia Meloni è all’opposizione. Mentre il dissenso nei confronti dell’esecutivo spiega anche il calo del Carroccio nei sondaggi politici.

Sondaggi oggi: Conte leader più amato anche per Ipsos

Il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta pubblicato il 7 aprile scorso dà invece la Lega come primo partito al 22,1%, -0,7% rispetto alla rilevazione precedente. Il Partito Democratico è invece al 19,4% e guadagna 3,1 punti percentuali. Secondo la rilevazione di Alessandra Ghisleri al terzo posto in graduatoria c’è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con il 17,6% (+1,1%) mentre il MoVimento 5 Stelle è stabile al 17,4%. Molto staccata è Forza Italia con il 7,2% (-0,4%), seguita a sua volta con ampio distacco da Azione di Carlo Calenda (3,8%, -0,5%), Liberi e Uguali (2,8%, -0,7%), Italia Viva di Matteo Renzi con il 2,5% (-0,2%) e i Verdi all’1,7%. Chiude la classifica Più Europa all’1,5%.

Nando Pagnoncelli ha illustrato nei giorni scorsi i risultati della rilevazione per DiMartedì di Giovanni Floris. La rilevazione sulle preferenze nei confronti dei partiti dice che la Lega è al 22%, il Partito Democratico la tallona con il 20%. Subito dopo, praticamente attaccati, ci sono Fratelli d’Italia (18%) e Movimento 5 Stelle (17,8%). Segue Forza Italia con il 7,7% e, molto più distanziata, Italia Viva con il 2,3%. Poi ci sono Azione! con il 2,2%, Sinistra Italiana con l’1,8% (stessa percentuale di Europa Verde) e + Europa con l’1,6%. Chiude la fila delle preferenze il partito del ministro della Salute Roberto Speranza, Articolo Uno – MdP, con l’1%. Le altre liste sono accreditate di un 3,8%.

Ipsos ha sommato anche il valore degli schieramenti: il centrodestra (Lega, Fdi, FI) si attesta al 47,7% delle preferenze. Il centrosinistra con il Movimento 5 Stelle, ovvero l’alleanza giallorossa che ha retto il Conte Bis, arriva al 40,6%. Il gradimento dei leader politici invece vede il trionfo di Conte, indicato con il 53% delle preferenze. Seguito da Speranza con il 39% e Giorgia Meloni con il 37%. Seguono Enrico Letta con il 34% che supera Matteo Salvini, ancorato al 33%. Negli ultimi posti Vito Crimi (17%) supera in popolarità Matteo Renzi (11%). Il livello di gradimento per Mario Draghi è al 61% mentre quello del suo governo è più basso: 57%.