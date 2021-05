Sondaggi politici: Lega ai minimi, perde 13 punti dal 2019

I sondaggi politici di Demos illustrati oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica dicono che la Lega è ancora in calo ed è tallonata dal Partito Democratico. Il governo di Mario Draghi e il premier invece godono di un consenso altissimo: il 70%. Soltanto un punto in meno rispetto a quello raggiunto dall’esecutivo di Giuseppe Conte nel marzo 2020.

L’attuale inquilino di Palazzo Chigi convince. Più di 3 italiani su 4 lo valutano positivamente (con un voto da 6 a 10), mentre il 70% considera in modo favorevole il suo governo. Se consideriamo gli ultimi 5 anni, solo il governo guidato da Giuseppe Conte nel marzo 2020 aveva ottenuto un giudizio (appena) migliore. Di un solo punto: 71%. Le stime di voto invece vedono i primi 4 partiti affiancati, a pochi punti di distanza.

Davanti a tutti è ancora la Lega di Salvini, con il 21,3%, ma in discesa di un punto rispetto allo scorso marzo, ma di 13 rispetto alle Europee del 2019. Insegue il Partito Democratico con il 20,1%. Cresciuto di quasi 3 punti dopo le dimissioni improvvise di Zingaretti. La nomina a segretario di Enrico Letta ha risollevato il consenso al partito. Inseguono Fratelli d’Italia e MoVimento 5 Stelle, a loro volta distaccati di mezzo punto percentuale. Ma con destini diversi: il M5s perde voti (-1,1%), FdI li guadagna (18,2%).

Gli altri si posizionano molto più in basso. Sotto il 10%. Anzitutto FI, stimata al 7,6%. A seguire, i partiti a sinistra del Pd, al 4,5%. In fondo alla graduatoria, addensati intorno al 2%, vi sono Azione, +Europa, Italia Viva e, ancora più in basso, altre liste. Si delinea, così, un quadro incerto e instabile. Segnato dall’eclissi dei partiti, interpretati – spesso rimpiazzati – dai leader. Davanti a tutti, non per caso, il “Capo senza partito”.