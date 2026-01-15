Sondaggi politici, ripartono Fratelli d’Italia e il Pd: in crescita tutto il centrodestra e i dem

Gli ultimi sondaggi premiano Fratelli d'Italia e Pd, stando alla Supermedia. In generale a crescere è tutto il centrodestra.

Gli equilibri non cambiano. I sondaggi di inizio anno consegnano un quadro sostanzialmente stabile, con il centrodestra che resta in vantaggio sull’opposizione e con Fratelli d’Italia che torna al di sopra del 30% dei consensi, stando alla Supermedia di YouTrend per Agi.

La coalizione di governo guadagna oltre un punto percentuale rispetto alle rilevazioni di dicembre, prima della fine dell’anno. Nell’opposizione, invece, qualche variazione c’è e favorisce il Pd che guadagna consensi a scapito dei 5 Stelle. L’altra questione affrontata dal sondaggio riguarda il referendum sulla giustizia, la cui data è stata fissata al 22 e al 23 marzo. Resta in vantaggio il Sì alla riforma, con il 58,9% dei favorevoli, in aumento di circa due punti rispetto a un mese fa. Il No è in calo di oltre due punti, fermandosi al 41,1%.

Sondaggi elettorali, avanza il centrodestra

La Supermedia conferma quindi il primato di Fratelli d’Italia, tornato al di sopra del 30%: attualmente si attesta al 30,2% con una crescita dello 0,6% rispetto a due settimane fa. Il Pd guadagna mezzo punto percentuale e si attesta al 22,4%, restando quindi ben distante. In discesa i 5 Stelle, attualmente al 12% dopo una flessione di sette decimi di punto.

In crescita troviamo sia Forza Italia all’8,9% (+0,3%) che la Lega all’8,4% (+0,1%). In calo dello 0,1% troviamo invece sia Verdi/Sinistra al 6,3% che Azione al 3,2%. In lieve crescita (+0,1%) Italia Viva al 2,5% mentre è in flessione dello 0,1% +Europa all’1,5%. Stabile Noi Moderati all’1,1%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra avanza di 1,1 punti percentuali e si attesta al 48,6%, mentre il centrosinistra cresce dello 0,4% al 29,8%. Il Terzo Polo guadagna consensi (+0,2%) e raggiunge il 5,8%.