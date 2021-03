Sondaggio Swg, il Movimento con Conte alla guida vola al 22%. I 5S tallonano la Lega con una crescita di 6,2 punti in una settimana

L’ipotesi di un M5s guidato da Giuseppe Conte sembra piacere agli italiani: il Movimento infatti, secondo un sondaggio Swg per La7, tornerebbe al 22% salendo di 6,2 punti in una settimana. Il sondaggio assegna al Pd il 14,2% dei consensi (meno 4,3); Fratelli d’Italia al 16,1% (meno 0,9); Forza Italia al 6,1% (meno 0,8); la Lega viene data al 22,3% con un calo dell’1,1 per cento.

Il 35% degli intervistati preferisce non esprimersi. Una fetta importante, quella di chi non si esprime al momento, che fa gola a tutti i partiti in campo dato che potrebbe ribaltare il risultato. Certo è, però, che il Movimento con Conte al comando farebbe un importante balzo in avanti, in un periodo peraltro non proprio fortunato e felice per i pentastellati viste anche le forti critiche arrivate dagli attivisti.