Soumahoro in difesa della moglie su abiti e borse di lusso: ecco chi è Liliane Murekatete

Soumahoro in difesa della moglie: il deputato in questi giorni è impegnato a difendere la sua posizione e quella della sua famiglia.

Soumahoro in difesa della moglie: il deputato si è trovato in un vortice e sta cercando di salvare l’onore suo e della sua famiglia. Tuttavia, ogni giorni arrivano nuovi attacchi ed escono nuovi particolare sulla sua vita personale.

Soumahoro in difesa della moglie su abiti e borse di lusso

l parlamentare Aboubakar Soumahoro, alle prese con la vicenda giudiziaria che vede coinvolte la moglie e la suocera, al termine di una riunione con i vertici di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ha deciso di autosospendersi dal gruppo parlamentare delle due formazioni politiche.

Nelle ultime ore, gli attacchi sono continuati nei suoi confronti con il deputato che prova lo stesso a difendersi. “Non lo sapevo. E se lo avessi saputo, non mi sarei candidato”. Soumahoro, ha risposto a Corrado Formigli, nell’ultima puntata di PiazzaPulita, in merito agli stipendi non pagati ai lavoratori della cooperativa della moglie e della suocera e al fatto che parte della sua famiglia avesse aperto un resort in Ruanda. “Sua moglie posta foto con borse e vestiti di Louis Vuitton – ha continuato il giornalista – non ha pensato che fosse un po’ inopportuno rispetto al ruolo che lei svolge, cioè quello della difesa dei più poveri?”. “Non mi ha creato nessun imbarazzo, esiste un diritto all’eleganza, un diritto alla moda – ha replicato il deputato – la moda non è né bianca né nera, è umana”.

Ecco chi è Liliane Murekatete

Liliane Murekatete, moglie di Soumahoro, è ivoriana come il marito. I due hanno un figlio. Ha 45 anni, per il marito è disoccupata, anche se risulta essere presidente presso la cooperativa sociale Karibu. Sul suo profilo si trova descritta una carriera come assistente di un membro parlamentare e una lunga permanenza di 5 anni e 11 mesi, a partire da gennaio 2017, presso la cooperativa sociale Karibu. A parte la bufera giudiziaria che ha coinvolto la donna, dai suoi interessi sembra molto appassionata di moda ed in particolare di bors come si evince dai suoi profili social.