Spot di Natale più bello in Irlanda: quanto è costato

Spot di Natale più bello in Irlanda: sui social è diventato virale in poco tempo ed è balzato in alto nelle ricerche di tutto il mondo.

Spot di Natale più bello in Irlanda: sui social le immagini sono diventate virali e condivise in tutto il mondo. La curiosità sta nel costo dello video girato da un pub.

Spot di Natale più bello in Irlanda

Il video di Natale più bello dell’anno, come lo ha definito il Guardian, arriva dall’Irlanda. Il protagonista è un anziano, l’attore 73enne Martin McManus, membro di un gruppo di teatro amatoriale, che trascorre da solo il 25 dicembre. Così, dopo vari incontri, l’anziano si ritrova in un pub, il Charlie’s Bar, insieme a una coppia con un cagnolino che, grazie all’intuito dell’anomale, finisce per sedersi al tavolo proprio con lui.

“Qui non ci sono estranei, solo amici che non hai ancora incontrato”, scrivono dal pub nella didascalia del video-spot, citando W.B. Yeats. “Il Natale può essere un momento gioioso per alcuni e dolorosamente difficile per altri. Una cosa è certa: riceverai sempre un caloroso benvenuto quando varcherai le nostre porte – scrivono ancora – Saremo aperti il giorno di Natale, quindi se sei solo durante le festività, vieni a fare una chiacchierata”.

Quanto è costato

Lo spot è costato solo 700 pound, l’equivalente di 800 euro circa. Le immagini sono state girate con un Iphone e il filmato ha ottenuto milioni di visualizzazioni sui social: solo su Instagram è già stato visto 2,2 milioni di volte.