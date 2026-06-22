Starmer alza bandiera bianca e annuncia le dimissioni: "Ho già parlato con Sua maestà che ha accettato la mia decisione"

Dopo settimane di polemiche e una strenua resistenza politica, Keir Starmer alza bandiera bianca. Durante un punto stampa all’esterno di Downing Street, l’ormai ex premier britannico ha annunciato le sue dimissioni.

“La domanda che il mio partito si sta ponendo ora è se io sia la persona giusta per guidarlo verso le prossime elezioni. La mia decisione è quella di mettere al primo posto il Paese. Questa è la ragione per cui rassegno le mie dimissioni. Questa mattina ho parlato con Sua Maestà, che ha accettato la mia decisione”, ha dichiarato Starmer.

L’uscita di scena di Starmer non arriva come un fulmine a ciel sereno. Dalle riforme economiche considerate poco incisive fino alle vicende politiche che hanno coinvolto il suo più stretto entourage, l’ex premier è stato travolto da un crescente calo di popolarità.

Un crollo dei consensi al quale Starmer ha cercato di resistere per settimane, ma che ha avuto pesanti ripercussioni anche all’interno del Labour, colpito da una serie di sconfitte elettorali.

Di fronte alla scelta di Starmer, secondo diversi esperti di politica britannica, appare sempre più probabile un passaggio di consegne con l’ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che il 18 giugno ha ottenuto una vittoria netta nelle elezioni suppletive di Makerfield.

Starmer alza bandiera bianca e annuncia le dimissioni: “Ho già parlato con Sua maestà che ha accettato la mia decisione”

Burnham, secondo diversi esponenti del Labour, sarebbe il profilo ideale per rilanciare il partito e contrastare la crescita di Nigel Farage e del suo partito Reform UK. Rispetto a Starmer, l’ex sindaco di Manchester rappresenta un’anima più morbida, ma comunque profondamente legata alla tradizione progressista del Labour. Viene descritto come un leader “meno rigido, più vicino alle periferie dimenticate” e dotato di uno stile politico più diretto e rilassato.

Nato tra Liverpool e Manchester, Burnham è figlio di un dipendente della British Telecom e di un’assistente sociale. Si è formato all’Università di Cambridge ed è entrato in politica nel 2001, riuscendo a diventare deputato per 15 anni.

Già nel 2010 e nuovamente nel 2015 aveva tentato la corsa alla leadership del Labour, senza successo. Nel 2017, però, ha sorpreso molti riuscendo a diventare sindaco della Greater Manchester, incarico che gli ha permesso di aumentare progressivamente la propria popolarità. Ora, salvo sorprese, il suo nome appare tra quelli più accreditati per guidare il futuro del Labour e giocarsi la partita per Downing Street.