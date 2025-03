Stipendi più alti, si avvicina l’aumento in busta paga da 150 euro: ecco per chi

La trattativa sugli stipendi di scuola e università è ripartita: si avvicina l'aumento in busta paga da 150 euro per gli insegnanti.

Stipendi più alti di 150 euro al mese. L’accordo per il rinnovo del contratto degli insegnanti e del mondo di scuola, università e ricerca non è ancora stato siglato, ma sono intanto ripartite le trattative riguardanti il comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. Il confronto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali è ripreso e l’aumento in busta paga riguarderà ben 1,2 milioni di lavoratori.

Durante l’incontro di oggi sono state fornite informazioni ai sindacati sulle risorse economiche disponibili per il rinnovo del contratto, con la suddivisione per i diversi settori che fanno parte del comparto. Vediamo, quindi, a quanto dovrebbero ammontare gli aumenti in busta paga per il mondo della scuola e dell’università.

Stipendi più alti, aumenti in busta paga fino a più di 200 euro per scuola e università

Nello specifico, gli aumenti medi mensili previsti sono di 150 euro per i docenti delle scuole, di 142 per le università e di 211 euro negli enti di ricerca. Per quanto riguarda, invece, il personale Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) l’aumento medio mensile in busta paga sarà di 174 euro. Infine si parla di stipendi più alti per circa 130 euro nel caso del personale Ata.

Al termine dell’incontro il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha sottolineato come la ripresa del negoziato rappresenti “un passo significativo per garantire un adeguato riconoscimento economico e professionale ai lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca. Siamo consapevoli dell’importanza di giungere a un accordo soddisfacente che valorizzi il personale e risponda alle esigenze di un settore complesso e articolato”.