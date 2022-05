Stipendio maggio 2022: aumenti, importi aggiuntivi e data di accredito

Stipendio maggio 2022: ci sono delle importanti novità per quanto riguarda l’accredito di alcune figure professionali in questo mese di maggio. Ecco quali sono e per quali motivi.

Stipendio maggio 2022: aumenti ed importi aggiuntivi

Per quanto riguardo lo stipendio di maggio 2022, per alcune figure professionali sono previsti degli aumenti nell’accredito. Il Miur fa sapere che a Maggio 2022 sono “in arrivo gli aumenti contenuti nel nuovo contratto per i lavoratori pubblici, scuola esclusa. In base alla nuova formulazione, ogni dipendente beneficerà nella sua carriera di cinque differenziali stipendiali fino a 2250 euro lordi. L’assegnazione dipenderà dall’anzianità e dal merito. Soprattutto il merito avrà una incidenza del 40% nella decisione. L’Aran stima che i funzionari percepiranno in media un arretrato di 2.545 euro lordi. Gli assistenti di seconda area 1.906 euro lordi, gli operatori della prima area 1.680 euro. Grazie al nuovo contratto, ci saranno aumenti di stipendio che rientrano in una fascia compresa tra 63 euro lordi mensili per gli operatori della prima fascia e 117 euro lordi mensili per i funzionari di grado più elevato.”

Inoltre, nella busta paga di maggio, i lavoratori dipendenti beneficeranno di un aumento in particolare. A netto di sabati e domeniche, il mese di maggio conta 22 giorni lavorativi: tuttavia, dal momento che il 1° maggio cade di domenica, anche questo sarà considerato in busta paga come tale, con il vantaggio che i giorni pagati saranno 23 anziché 22 (o 27 anziché 26 per chi lavora anche il sabato).

La data di accredito

Noipa cedolino stipendi PA Maggio 2022 è online dal giorno 18 per dipendenti pubblici e docenti, facendo login vedranno l’importo dello stipendio in area riservata.

Ecco le date di accredito dello stipendio per diversi settori professionali: