Stop alle cure per Messina Denaro, proseguirà solo la terapia del dolore: escluso il ritorno in carcere

Stop alle cure contro il cancro per Matteo Messina Denaro: il boss, che non tornerà in carcere, proseguirà solo con la terapia del dolore.

Sospese le terapie attive contro il cancro per Matteo Messina Denaro. Il boss di Castelvetrano non seguirà più la cura per il tumore al colon che è ormai al IV stadio. Proseguirà solamente con la terapia del dolore che è stata riadattata.

Le condizioni di Messina Denaro si sono aggravate negli ultimi giorni, tanto che ormai il boss, arrestato lo scorso gennaio, è ricoverato in una cella per detenuti all’interno dell’ospedale e non si trova più nel carcere dell’Aquila, dove non tornerà.

Stop alle cure per Messina Denaro, escluso ritorno in carcere

Il boss è ricoverato al San Salvatore, a L’Aquila, dai primi giorni di agosto, quando è stato operato per un’ostruzione intestinale. L’intervento è andato bene, ma le condizioni di Messina Denaro sono comunque peggiorate a causa del cancro.

Il 27 giugno Messina Denaro era stato sottoposto anche a un altro intervento per problemi urologici. Negli scorsi giorni il boss ha anche ricevuto la visita di parenti stretti, proprio in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Tanto che ormai viene escluso un ritorno in carcere. Negli ultimi giorni spesso le sue condizioni sono apparse molto gravi e sarebbe anche andato in coma per la reazione ad alcuni farmaci somministrati: si sarebbe poi ripreso.

La figlia del boss prende il cognome del padre

Nelle ultime ore è arrivata anche la notizia che la figlia di Matteo Messina Denaro ha chiesto e ottenuto di utilizzare il cognome del padre. Quindi all’anagrafe non sarà più Lorenza Alagna (cognome della madre), ma Lorenza Messina Denaro. La donna si era allontanata dal padre ma non aveva mai preso le distanze.