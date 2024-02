Strage a Gaza City, gli israeliani sparano sulla folla

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha fatto sapere che il numero dei palestinesi accalcati in attesa degli aiuti e uccisi dagli israeliani a Gaza City questa mattina è salito a 104. Secondo il ministero, almeno 760 palestinesi sono rimasti feriti nella strage. Per l’esercito israeliano sono stati colpiti 10 palestinesi, secondo una prima indagine, e le persone sono rimaste ferite perché spinte e calpestate durante quella che ha definito una “calca violenta” attorno ai camion degli aiuti umanitari. Una fonte dell’esercito ha aggiunto che durante la calca alcuni si sono avvicinati alle forze israeliane minacciandole e i soldati hanno sparato.

Hamas ha annunciato che potrebbe porre fine ai negoziati con Israele sul rilascio degli ostaggi dopo la strage di oggi a Gaza City

Hamas potrebbe porre fine ai negoziati con Israele sul rilascio degli ostaggi dopo la strage. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters. “I negoziati condotti dalla dirigenza del movimento non sono un processo aperto a spese del sangue del nostro popolo”, si legge in un comunicato diffuso da Hamas.

Morti e feriti sono stati portati negli ospedali al-Shifa, Kamal Adwan e Ahli. Jadallah al Shafei, responsabile del dipartimento infermieristico dell’ospedale al-Shifa, ha detto ad Al Jazeera che “la situazione è indescrivibile”, aggiungendo che “l’ospedale è stato inondato da decine di cadaveri e centinaia di feriti”. “La maggior parte delle vittime – ha spiegato – ha subito colpi di arma da fuoco e schegge alla testa e alla parte superiore del corpo sono stati colpiti da colpi di artiglieria, missili di droni e spari”.

“Eravamo andati a prendere la farina. L’esercito israeliano ci ha sparato. Ci sono molti martiri a terra e ora li stiamo recuperando. Non ci sono aiuti medici” ha raccontato ad Al Jazeera una persona che questa mattina era andata a Rashid Street, a Gaza City, per aspettareì l’arrivo dei camion carichi di aiuti. “È da ieri che aspettavo. Verso le 4:30 di questa mattina hanno cominciato ad arrivare i camion. Una volta che ci siamo avvicinati ai camion degli aiuti, i carri armati e gli aerei da guerra israeliani hanno iniziato a spararci, come se fosse una trappola”, ha raccontato un altro testimone all’emittente palestinese Quds.