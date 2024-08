Strage del Bayesian, indagato il comandante

La notizia era attesa, ma ora arriva la conferma: il comandante del Bayesian, il veliero affondato nel palermitano causando la morte di sette persone, è indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi. James Cutflied è stato ascoltato per due ore dai magistrati nella giornata di domenica dalla procura di Termini Imprese.

Durante l’audizione il comandante neozelandese ha risposto alle domande sull’apertura del portellone, sulla porta che separa il locale tender dalla sala macchine, sulla posizione della deriva mobile e su quanto accaduto quando le condizioni meteo sono peggiorate.

Bayesian, indagato il comandante dopo il naufragio

Nel colloquio, racconta Repubblica riportando la notizia dell’indagine, lo skipper ha parlato anche dei 32 minuti trascorsi dal momento dell’affondamento a quello in cui è partito il razzo di segnalazione. Ieri il comandante era stato sentito inizialmente come persona informata sui fatti e solo successivamente è stato indagato.

Non viene escluso che nei prossimi giorni possa essere indagato anche il membro dell’equipaggio di guarda in plancia. In mattinata è invece atteso il conferimento degli incarichi per le autopsie sui corpi delle sette vittime: gli esami dovrebbero terminare entro giovedì.

Per quanto riguarda i superstiti, sei sono già ripartiti per l’Inghilterra con un volo privato. I nove membri dell’equipaggio, invece, sono rimasti nella zona del palermitano: tra loro c’è anche il capitano.