Sturmtruppen alla guerra

Il leader della Cdu Friedrich Merz ha detto che, se sarà eletto Cancelliere, aumenterà gli aiuti all’Ucraina e, se necessario, la Germania andrà a riconquistare la Crimea. Mai sottovalutare i tedeschi.

Augusto Bini

via email

Gentile lettore, mi permetta di ridere, perché mi torna alla mente un episodio di fine anni ‘70, quando ero ufficiale di complemento dell’esercito italiano. C’era la guerra fredda e in Germania vigeva il servizio di leva. Un giorno lo Stato Maggiore tedesco diramò l’allarme rosso con l’ordine a tutti i militari in licenza di rientrare immediatamente nelle caserme. Be’, l’80 per cento non tornò. Si imboscarono quasi tutti, a casa della fidanzata, nel garage d’un amico, nel pied-à-terre d’uno zio o cose così. Uscirono dai nascondigli solo dopo giorni, quando il governo garantì che era stata solo un’esercitazione e i “disertori” non sarebbero stati puniti. Questo per dire che da tempo i tedeschi non sono più quel popolo guerriero che l’immaginario comune dipinge. Altro che riconquistare la Crimea. Quanto a Merz, è in campagna elettorale e le dirò: i politici tedeschi superano gli italiani per inettitudine (veda Scholz) e si avviano a superare anche i britannici che hanno fatto ridere il mondo con Johnson e con LizTruss,la quale fu buttata fuori dal governo a calci nel sedere dopo appena 40 giorni, quando già aveva causato danni al Paese che ancora perdurano. 33 giorni dopo il suo insediamento il sito del Daily Starrmise su un tavolo una lattuga e una foto della premier con la domanda: chi dei due durerà più a lungo? Vinse la lattuga: dopo 7 giorni era ancora commestibile, la Truss no.